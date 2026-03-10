Shai Gilgeous-Alexander 'se come' a Wilt Chamberlain y los Knicks se atragantan en California

El base de los Oklahoma City Thunder se luce en la victoria ante Denver Nuggets y alcanza un récord que parecía imposible

Es un All-Star, puede ser top-5 de la NBA... ¿Es el mejor del mundo? Shai Gilgeous-Alexander ha ido quemando etapas hasta hacer de la competición estadounidense su patio de recreo, algo que ha certificado esta última madrugada luciéndose ante los Denver Nuggets y dando caza a toda una leyenda como Wilt Chamberlain. Sí, en Oklahoma están de enhorabuena y se acercan a playoffs dando miedo mientras otros como los New York Knicks parecen retroceder, y para mal, en el tiempo. ¡Empezamos!

Ya hemos dado más que pistas de lo que ha pasado esta última madrugada con Shai. En un partido durísimo con los Nuggets ha vuelto a imponer su ley con 35 puntos para ganar por 129-126 tras prórroga y, de paso, logrando la canasta definitiva a dos segundos del final.

El actual MVP de la NBA parece jugar sin límites. Muchos hablan de las faltas que provoca, que si lanza muchos tiros libres... pero la realidad es que cuanto más se le exige más da. Esta noche, cuando era cuestión de acertar o perder, se ha mostrado letal; y lo más increíble es que lo hace con una consistencia que parece carecer de sentido.

Si algo ofrece el base de OKC es fiabilidad. Lejos de tener algún día malo, con el de anoche van 126 partidos consecutivos logrando al menos 20 puntos, un hito que hasta la fecha solo había estado al alcance de Wilt Chamberlain. Exacto, no se codea con los mejores de su época, sino con leyendas históricas.

Los Knicks se la pegan en California

Si hace un par de días hablábamos de unos Knicks lanzados, ahora les han echado el freno. Tras caer contra los Lakers han visitado a los vecinos Clippers y el resultado ha sido el mismo: derrota. Lejos de encontrar soluciones sobre la marcha, se han vuelto a ver sorprendidos para rozar otras las 20 pérdidas –han sido 19– y llegar sin opciones a la recta final del partido.

Curiosamente este bache llega cuando Karl-Anthony Towns está en su mejor momento, lo cual refrendó en el Intuit Dome con un doble-doble de 35 puntos y 12 rebotes. Jalen Brunson se fue hasta los 28 tantos y el mejor para los Clippers fue Kawhi Leonard, que cerró su actuación con 29 puntos, 7 rebotes y 8 asistencias.

Resultados de la noche en la NBA

Cleveland Cavaliers 115-101 Philadelphia 76ers

Brooklyn Nets 126-115 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 129-126 Denver Nuggets

Utah Jazz 119-116 Golden State Warriors

Los Angeles Clippers 126-118 New York Knicks