Jaylen Brown se rinde a Hugo González: "Tener un novato que llega y marca una diferencia tan grande en las victorias es muy gratificante"

El joven jugador español sigue sorprendiendo en los Boston Celtics con un despliegue de energía y talento que no esperaban ni los más optimistas

Cuando se supo que Hugo González jugaría en los Boston Celtics, no pocos se frotaron las manos. Si bien en principio caer en un equipo con aspiraciones de campeonato no es el mejor escenario para un novato –y menos para un número 28 del draft–, en esta ocasión resultaba que los verdes parecían ir en recesión por la lesión de Jayson Tatum y los traspasos de Jrue Holiday y Kristaps Porzingis; y decimos parecía porque nadie esperaba que Joe Mazzulla y sus chicos se revelasen ante la realidad para dar forma a un grupo que a día de hoy es segundo de la Conferencia Este y aspirante al anillo. Pues bien, en esa mezcla resulta que el joven madrileño ha sido parte fundamental.

Lejos de tener dudas o verse como un elemento de resta, Hugo González ha exprimido al máximo cada minuto en pista para convencer a todos, pero absolutamente a todos. Aficionados, directivos, entrenadores y compañeros están encantados con él; tal y como deja claro Jaylen Brown, una de las dos grandes estrellas del equipo junto al recién regresado Jayson Tatum.

"Hugo me recuerda mucho a mí cuando empecé en la NBA y es un chico mucho más atlético de lo que pensaba. Estoy seguro de que va a tener una gran carrera en la NBA. Me ha convertido en un veterano orgulloso. Tener un novato que llega y marca una diferencia tan grande en las victorias es muy gratificante", sentencia el MVP de las Finales de 2024.

El orgullo verde y Hugo González

Lo cierto es que el estilo de Hugo caza a la perfección con el 'orgullo céltico', uno que se basa en que antes de nada está el esfuerzo. Luego se podrá ganar o perder, pero si los jugadores lo dejan todo en la cancha el aplauso está asegurado. Suena idílico, pero más lo es incluso que en el caso de este español de tan solo 19 años eso vaya acompañado de acciones que noche sí y noche también acercan a Boston a seguir sumando victorias. Y sí, por el camino ha dejado partidazos como este de 18 puntos y 16 rebotes ante los Milwaukee Bucks.

El futuro dirá hasta dónde llega, cuál es su techo y si realmente puede hacer carrera en la mejor liga de baloncesto del mundo, pero es indudable que el punto de partida es excelente. Si los Celtics lo cuidan, tienen jugador para rato.