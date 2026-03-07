Jayson Tatum vuelve a volar y los Knicks responden con un intimidante mensaje

El alero All-NBA de los Celtics regresa a las pistas casi 10 meses después de romperse el tendón de Aquiles

Una noche NBA de las que siempre se recuerdan. El anunciado retorno de Jayson Tatum –tanto por él hace meses como por el equipo ayer mismo– es la gran noticia de una jornada en la que también vimos a los New York Knicks destrozar a Nikola Jokic y en la que no faltó el punto de genialidad de Luka Doncic con hasta 44 puntos. ¡Empezamos!

Había ganas de ver a Jayson Tatum de vuelta, y ya no solo por ser uno de los mejores jugadores de baloncesto del planeta, sino porque es que además se encuentra con unos Boston Celtics que son serio candidato al anillo.

Los verdes, lejos de bajar los brazos sin su estrella, llegaron al partido de la ansiada vuelta de Tatum siendo segundos de la Conferencia Este y con la sensación de que estaban a un empujón –el del All-NBA es mayúsculo– de colarse con todas las de la ley en ese grupo de equipo que te puedes esperar sin sorpresa alguna que salgan campeones.

La teoría era de sobra conocida en el TD Garden, pero quedaba por ver cómo respondía Tatum sobre el parqué. Pues bien, su rendimiento fue excelente. En 27 minutos en pista logró 16 puntos, 12 rebotes y 7 asistencias. Exacto, la carta de presentación no ha podido ser mejor en un partido en el que además Boston ganó claramente al imponerse por 120-100 a los Dallas Mavericks de Cooper Flagg, autor de 16 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias.

Unos Knicks intimidantes

Si hace un par de meses se les criticaba (y con razón), ahora los New York Knicks han pasado a ser uno de los conjuntos más en forma de la competición; tanto es así que anoche se plantaron en cancha de los Denver Nuggets para pasar por encima de Nikola Jokic y compañía con 34 puntos de OG Anunoby.

Denver sigue como siempre. Jokic hizo un partidazo de 38 puntos, pero el grupo no termina de acompañar y encima Jamal Murray sufrió un esguince de tobillo. Apunta a otro año quedándose por el camino.

Luka Doncic saca el genio

Y no podemos dejar sin hacer mención a la tremenda actuación de Luka Doncic, que sin contar a su lado con el lesionado LeBron James de marchó hasta los 44 puntos para vencer a Indiana Pacers. El esloveno ha recibido muchas críticas en las últimas fechas, pero si hablamos de puro baloncesto casi nadie le supera.

Resultados de la noche en la NBA

Boston Celtics 120-100 Dallas Mavericks

Charlotte Hornets 120-128 Miami Heat

Houston Rockets 106-99 Portland Trail Blazers

Denver Nuggets 103-142 New York Knicks

Phoenix Suns 118-116 New Orleans Pelicans

San Antonio Spurs 116-112 Los Angeles Clippers

Los Angeles Lakers 127-118 Indiana Pacers