LeBron James cae lesionado y el miedo en los Lakers es visible: "Veremos qué pasa en los próximos días, pero tengo mucho dolor"

El cuatro veces ganador de la NBA no pudo terminar el partido frente a los Denver Nuggets tras una dura caída en la que se hizo daño en el codo izquierdo sin que se conozca por ahora el alcance

Hollywood, estrellas, showtime... Los Lakers trascienden por mucho lo que es un equipo de baloncesto. Su marca (y fama) les precede hasta el punto de que todo año en el que no se pelea por ser campeón de la NBA se puede definir como fracaso. Pues bien, eso es justo lo que se temen en la gerencia californiana, la cual se está viendo golpeada desde múltiples ángulos desde hace tiempo y que ahora debe lidiar además con la lesión sufrida por LeBron James.

El máximo anotador de la historia de la NBA no es el de antaño. A sus 41 años, El Rey ha bajado sus prestaciones y no pocos le señalan como uno de los motivos de que la defensa de los de oro y púrpura no termine de arrancar. Sin embargo, sigue siendo pieza esencial para poder hacer realidad el objetivo de al menos competir con todo lo que tienen en playoffs. Pues bien, a cinco semanas de la finalización de la regular season ahora puede verse obligado a parar por una dolencia en el codo izquierdo.

Tal problema físico apareció en el encuentro que los angelinos perdieron en cancha de los Denver Nuggets con 120-113 en esta pasada madrugada. James se golpeó la mencionada articulación contra el suelo tras anotar una bandeja con 4:05 minutos por jugar y recibir un contacto de Nikola Jokic que no fue sancionado como falta. El ganador de cuatro anillos desconocía el alcance de la lesión al cerrar tal encuentro, pero no las tiene todas consigo de cara a poder seguir jugando en las próximas fechas.

LeBron James explica su lesión

"Veremos qué pasa en los próximos días, pero tengo mucho dolor. Dio la sensación de que es una de esas veces que duele el hueso, pero siendo mucho más intenso. Con suerte, me despertaré el próximo día y no se sentirá mucho peor que ahora. O si se siente mejor, lo cual sería genial. Es cuestión de tiempo. Ya veremos qué pasa", sentencia.

LeBron abandonó el partido tras un tiempo muerto e intentó jugar de nuevo antes de sentarse los últimos 22.3 segundos. Se aplicó hielo en el codo después del partido, y su preparador físico personal, Mike Mancias, le puso una manga de compresión en el brazo izquierdo de cara al vuelo de regreso del equipo a Los Ángeles.

Más allá de desconocer si podrá estar en el siguiente partido ante los Indiana Pacers, El Rey se mostró muy molesto por lo que a su parecer fue una clara falta de Jokic en la acción en la que cayó lesionado. "Es la misma mierda. Dicen que es un contacto marginal. Es la misma mierda. Eso es lo único que siguen diciendo en todas las acciones: 'marginal'. Estoy harto de esa palabra. No tiene sentido", finaliza.

El miedo de los Lakers

Si por un lado en el conjunto de oro y púrpura hay preocupación porque el equipo no ha funcionado siquiera en las últimas semanas, cuando por fin han tenido a todas sus piezas en pista, ahora además les toca enfrentar la lesión del Rey, así como la sufrida en el mismo partido por parte de DeAndre Ayton.

Hablamos de dos titulares, y todo ello mientras saben también que Luka Doncic está a punto de perderse un partido por número de faltas técnicas –lleva 15– y esta a su vez viene de tener un encontronazo público con el entrenador, J.J. Redick. Más claro: se les acaba el tiempo para arrancar y no hacen otra cosa que acumular problemas.