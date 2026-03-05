Hugo González, K.O. ante el equipo de moda en la NBA

El español cuajó un partido decente tras su gran actuación de hace dos días, pero el equipo de Boston perdió con claridad en casa

Los Boston Celtics dieron un paso atrás en la lucha por acabar segundos en el Este con una derrota que no esperaban ante uno de los equipos más en forma en la NBA, unos Charlotte Hornets que aparecían como víctimas un año más, pero a los que su racha ha llevado a la pelea por los 'play offs', de los que ya están muy cerca.

No vieron acercarse a los Knicks, ya que sufrieron una derrota más esperada ante unos Oklahoma City Thunder que han recuperado el mando tras el regreso de Shai Gilgeous-Alexander. Ambos están ya apretados por unos Cavaliers al alza.

Los Sixers aprovecharon su emparejamiento con los Jazz y retomaron el camino de las victoria; una senda que los Clippers mantienen en las últimas semanas. Los Bucks, pese al regreso de Giannis Antetokounmpo, no salen de su bache y volvieron a caer con claridad ante los Atlanta Hawks.

Hugo González mantiene su nivel defensivo en los Celtics

La sorpresa de la jornada fue la derrota en casa de los Celtics (89-118) frente a unos Hornets en los que brilló especialmente Brandon Miller. Los 29 puntos de Derrick White y los 20 de Jaylen Brown no fueron suficientes frente al juego coral del equipo de Charlotte.

Hugo González, que venía de hacer su mejor partido, no hizo un mal encuentro y, pese a ser suplente, jugó 25 minutos, con 8 puntos (3/8 en tiros de campo y un 2/4 en triples), 6 rebotes y 1 asistencia.

Jrue Holiday lanza a los Blazers

En cuanto a nombres propios, Jrue Holiday (35 puntos y 11 asistencias) fue el más destacado en el triunfo de los Portland Trail Blazers frente a los Memphis Grizzlies. Kawhi Leonard y Pascal Siakam mantuvieron un duelo anotador que empataron a 29, aunque los Clippers se hicieron con el partido de forma clara. Jabari Walker, por su parte, se convirtió en el mejor apoyo para Tyrese Maxey en los Philadelphia Sixers, donde se fue hasta los 22 puntos y 10 rebotes en el duelo frente a Utah Jazz.

Los 26 puntos de Shai Gilgeous-Alexander, por otro lado, le permiten encadenar 124 partidos consecutivos anotando 20 o más puntos, quedándose a solo dos encuentros de igualar al mítico Wilt Chamberlain.

Resultados NBA hoy 5 de marzo

New York Knicks 100-103 Oklahoma City Thunder

Boston Celtics 89-118 Charlotte Hornets

Philadelphia 76ers 106-102 Utah Jazz

Memphis Grizzlies 114-122 Portland Trail Blazers

Milwaukee Bucks 113-131 Atlanta Hawks

Los Angeles Clippers 130-107 Indiana Pacers