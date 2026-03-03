Hugo González destroza a Giannis Antetokounmpo con un doble doble y un mate de concurso

Exhibición del español ante los Bucks en el regreso del griego; debacle de unos Warriors que siguen en picado sin Curry

Hugo González firmó algo que nadie había logrado desde Larry Bird, eclipsó el regreso de Giannis Antetokounmpo con los Milwaukee Bucks y ayudó en el triunfo de los Boston Celtics (81-108) en Wisconsin.

Joe Mazzulla, técnico de los de Massachusetts, apostó por el español como titular y, viendo su rendimiento, lo dejó en pista 35 minutos y 20 segundos. El ex del Real Madrid respondió e hizo un doble doble de 18 puntos (7-15 tiros de dos y 3-8 de tres) y 16 rebotes -11 defensivos y 5 ofensivos-, a los que añadió tres robos, dos tapones y una asistencia por solo una pérdida.

A eso añadió que, con él en pista, su equipo registró un +27 (el que más de los Celtics) y Hugo González fue clave en la defensa de Giannis Antetokounmpo, a quien su entrenador le encomendó la defensa. El griego metió 19 puntos, pero con un 7 de 18 en tiros de campo.

Fue la tercera titularidad de Hugo González y logró lo que ningún 'rookie', desde el mítico Larry Bird, había conseguido en los Celtics. "La ética de trabajo está ahí. Yo solo intento seguir haciendo lo que hago y seguir confiando. Obviamente, no todos los días van a ser como hoy, pero confío en el trabajo. Agradezco a los compañeros que hicieron grandes defensas y me permitieron coger algunos rebotes", aseguraba Hugo González nada más acabar el encuentro.

Su entrenador, Joe Mazzulla, valoró el gran trabajo del español, aunque no quiso darle todo el mérito en la defensa sobre 'Anteto'. "Creo que a este tipo de jugadores no les puede marcar solo una persona, porque son algunos de los mejores jugadores del mundo. Giannis es un jugador increíble y no puedes pararlo con uno solo. Tenemos que intentar hacerlo como equipo y eso es lo que tratamos de hacer", reconocía el preparador de los Celtics.

Los Warriors, sin Curry, siguen hundiéndose

En los otros tres partidos disputados esta madrugada, Rockets y Nuggets mantuvieron, con apuros, su marcha ascendente y ganaron sus partidos en plena lucha por el segundo puesto de la Conferencia Oeste. Los Utah Jazz y los Washington Wizards plantaron cara y les complicaron la vida. Kevin Durant, que terminó con 30 puntos, y Jamal Murray, que firmó 45 puntos y 8 asistencias, fueron los mejores en ambos partidos.

Los que cada vez la tienen peor son unos Golden State Warriors que perdieron por 101-114 ante Los Angeles Clippers, un rival directo en la lucha por los últimos puestos de 'play-In', que perdía de 14 al descanso y que remontó en los dos últimos liderado por Kawhi Leonard, autor de 23 puntos y 8 rebotes. Sin Curry, Porzingis o Butler, Podziemski fue el mejor de los Warriors.

Resultados NBA hoy 3 de marzo

Washington Wizards 118-123 Houston Rockets

Milwaukee Bucks 81-108 Boston Celtics

Utah Jazz 125-128 Denver Nuggets

Golden State Warriors 101-114 Los Angeles Clippers