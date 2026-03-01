Joel Embiid se lesiona y los Sixers empiezan a preocuparse

El pívot camerunés, que reapareció esta semana, vuelve a estar en el parte de lesionados tras recibir un golpe ante los Miami Heat

Joel Embiid no levanta cabeza y empieza a desesperar a los Sixers. Después de tres semanas lesionado -no jugaba desde el 1 de febrero-, el pívot camerunés regresaba esta semana para, a continuación, volverse a lesionar.

Embiid sufrió molestias en el abdomen durante la victoria del jueves sobre Miami Heat y, tras realizársele este sábado unas pruebas, se le ha detectado una distensión en el oblicuo derecho que le hará perderse, como poco, los tres próximos encuentros. El jugador franquicia de los Sixers no estará este domingo ante los Boston Celtics y también se pierde los encuentros en casa contra San Antonio Spurs el martes y Utah Jazz el miércoles.

Embiid había hecho saltar las alarmas después de que, tras recibir un golpe, se tuviera que ir a vestuarios. Pese a ello, regresó y anotó un triple decisivo. Luego se descubriría la lesión que le parará de nuevo.

El camerunés, pese a aparecer en contadas ocasiones, estaba recuperando su mejor versión y esta temporada promedia 26.6 puntos, 7.5 rebotes y 3.9 asistencias en 31.2 minutos por encuentro. El objetivo prioritario es que llegue bien a los 'play offs', de ahí que ante cualquier percance decida parar.

Stephen Curry no tiene clara su vuelta con los Warriors

Los Philadelphia 76ers, al menos, tienen a Tyrese Maxey o al novato V. J. Edgecombe para paliar esta ausencia y la de un Paul Georges que sigue cumpliendo su sanción de 25 partidos. Sin embargo, los Warriors, sin Jimmy Butler ni Stephen Curry, son una caricatura, que sigue perdiendo partidos, como el de este fin de semana ante los Lakers (129-101).

El equipo de la bahía de San Francisco sigue perdiendo, ahora mismo cuenta con una marca de 31-29 y ocupan el octavo puesto en el Oeste, en zona de 'play-In'. Sus esperanzas de recuperar a Curry a corto plazo han visto cómo se frustraban después de que el jugador norteamericano reconociese este fin de semana que el problema persistente que sufre en la rodilla derecha sigue muy presente.

"Es una situación rara. Es un poco impredecible cómo sanará", asegura Curry, según apunta Anthony Slater de ESPN. "Se trata de cada día, ¿se pueden acumular buenos días? Una vez que vuelvo a la cancha, es un poco una cuestión de tolerancia al dolor. Pero es algo que no quieres que perdure", añadía la estrella de los Warriors, que se perdió el All Star Game por este motivo para tratar de recuperarse lo antes posible, pero que aún no ha regresado.

A la recaída de Curry tras el All Star se une la baja por enfermedad de su fichaje estrella en el tramo final de mercado, el letón Kristaps Porzingis, que sólo ha podido jugar 17 minutos -ante los Boston Celtics- desde que fichara por los Warriors hace ya casi un mes.