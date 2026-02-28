Hugo González marca su terreno y Shai Gilgeous-Alexander avisa de lo que viene

El regreso del líder de los Thunder permite a su equipo ganar a un rival directo en el Oeste, los Nuggets; triunfo de Pistons ante Cavaliers, y de Celtics y Knicks en la encarnizada lucha del Este en la NBA

El regreso de Shai Gilgeous-Alexander ha elevado el tono por el liderato de la NBA entre Pistons y Thunder. En su ausencia, los de Detroit les han superado con el mejor balance de la temporada y los de Oklahoma City, incluso, han visto peligrar su liderato en el Oeste.

En una jornada llena de duelos directos, los Pistons sobrevivieron para ganar en la prórroga a unos Cleveland Cavaliers que bien podrían ser unos de sus rivales en los 'play offs' y que desde la llegada de James Harden se ven en condiciones de pelear por el anillo de la NBA.

Y, por otro lado, los Oklahoma City Thunder superaron a los cuartos del Oeste y teóricos rivales también en semifinales de Conferencia, los Denver Nuggets, por 127-121.

Fue una llamada de atención que dieron los dos equipos punteros, especialmente en el Este, donde también jugador los rivales de Pistons y Cavaliers en las primeras posiciones. Y ganaron. Los Boston Celtics lo hicieron con mucha claridad ante los Brooklyn Nets de Jordi Fernández; de igual forma que lo lograron los Knicks en casa de unos Milwaukee Bucks que se siguen complicando jugar los 'play offs' y de momento, siguen fuera del 'play-In'.

Los Memphis Grizzlies ganan sin Santi Aldama

El quinto partido de la jornada fue un duelo por la zona baja en el Oeste, en el que los Memphis Grizzlies, pese a las muchas bajas que acumulan, demostraron ser mejor que los Dallas Mavericks, a los que sentenciaron con un gran encuentro de Cam Spencer.

En cuantoa nombres propios, el regreso de Shai Gilgeous-Alexander marcó la jornada. El canadiense repareció y parecía que no se hubiera ido, porque cuajó un gran partido y lideró a los Thunder con 36 puntos y 9 asistencias; superando a su compatriota Jamal Murray, que 'ganó' el duelo particular (39 puntos, 8 rebotes y 6 asistencias), pero no el partido.

Jalen Brunson y Jaylen Brown lideran a Knicks y Celtics

Fue el tope anotador de una noche en la que, aparte de ellos, sólo Jalen Duren pasó de los 30 puntos para darle el triunfo a los Pistons ante unos Cavaliers en los que Jarrett Allen (25 puntos y 9 rebotes) fue el mejor.

Jalen Brunson (27 punots y 7 rebotes) sobresalió en los Knicks; y Jaylen Brown (28 puntos, 7 rebotes y 9 asistencias) en los Celtics. Ahí, como casi siempre, el madrileño Hugo González cumplió en los minutos que tuvo. Y eso que erró los dos triples que intentó.

González jugó 21 minutos, en los que anotó 8 puntos (4-6 tiros de dos y 0-2 en triples), cogió dos rebotes, dio una asistencia, robó un balón y puso dos tapones, para que su equipo firmara un +16 con él en pista ante los Nets.

Resultados NBA hoy 28 de febrero

Detroit Pistons 122-119 Cleveland Cavaliers

Boston Celtics 148-111 Brooklyn Nets

Milwaukee Bucks 98-127 New York Knicks

Dallas Mavericks 105-124 Memphis Grizzlies

Oklahoma City Thunder 127-121 Denver Nuggets