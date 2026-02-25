Luka Doncic renuncia en el último momento y LeBron James no se lo explica: "Hay que preguntarle qué vio"

El genio esloveno optó por pasar el balón en la última posesión frente a Orlando Magic cuando parecía tener un tiro muy claro

¿Los Lakers son el equipo de Luka Doncic o el equipo de LeBron James? Esa duda que parecía plenamente despejada vuelve a la mente de muchos con lo vivido esta última madrugada, una en la que la jugada decisiva del partido frente a los Orlando Magic nos dejó una estampa tan inesperada como elocuente con los dos mencionados protagonistas.

A 6.7 segundos del final del choque ante la franquicia de Florida, los angelinos perdían por un punto. Tenían posesión y LeBron tomó la responsabilidad de sacar de banda para dar la bola a Luka, quien inmediatamente pareció estar en una fantástica posición para lanzar a canasta; sin embargo, y ante el asombro de propios y extraños, renunció a ello, se lió y terminó dando la pelota de nuevo a un LeBron que en mala posición no pudo anotar. Game over y mucho más, y es que la cara de Luka camino a vestuarios lo decía todo. He aquí la jugada.

Nadie tiene claro qué paso, ni el propio Doncic parece poder explicarlo. Él, que no ha dudado prácticamente nunca sobre una cancha de baloncesto, provocó que lo que podía ser una canasta ganadora se terminase convirtiendo en un auténtico desastre. Así lo vio el esloveno.

"Sé que estaba abierto, pero pensé que estaba un poco lejos y no quería perder el balón. No teníamos tiempos muertos. Obviamente me arrepiento un poco. Creía que había más tiempo e intenté driblar y acercarme a canasta. No debí haber tomado esa decisión", explica en la rueda de prensa posterior al encuentro.

LeBron James pide explicaciones a Doncic

Si bien hay quien asegura que LeBron James pidió a Luka que pasase el balón, lo que se ve a través de las imágenes es que El Rey suelta la bola y prácticamente se desentiende por completo, dando por hecho que su compañero se jugará el tiro. Solo cuando ve que las cosas se complican se activa y ahí sí intentar ser una alternativa. Ya con la inevitable derrota bajo el brazo, pide explicaciones a su compañero.

"Obviamente, hay que preguntarle a Luka qué vio. Me pareció que él tenía una buena oportunidad. Estaba un poco desequilibrado cuando me la dio", analiza.

Unos Lakers con irregular rumbo

LeBron habló hace poco de generar cierta química en los dos meses que restan hasta playoffs; sin embargo, eso parece estar lejos de hacerse realidad, ya que incluso en el presente, con todas las piezas disponibles, estas no terminan de encajar. A los Lakers no les falta talento, pero sí físico. En una NBA en la que equipos como Oklahoma City Thunder o Houston Rockets son todo exuberancia, se queda muy corto el despliegue que pueden hacer los de oro y púrpura.