Luka Doncic le enseña la puerta a Kawhi Leonard

La estrella de los Lakers se luce para batir a su homólogo en Clippers y apoyar así su hipótesis de 'temporada acabada'

La NBA volvió hace un par de días tras el parón por el All-Star y esta última noche ha tocado vivir un derbi angelino entre Lakers y Clippers en el que los primeros han salido vencedores por 125-122 y, de paso, en la que Luka Doncic se ha lucido para colmar de razones a un Kawhi Leonard que recientemente dio por acabada la temporada de su equipo...

Así es. Pese a que los de Tyronn Lue han seguido ganando partidos tras sus movimientos en el cierre del mercado de traspasos, su gran estrella ha tirado la toalla ante los micrófonos y en esta pasada madrugada Doncic ha tenido la amabilidad de enseñarle la puerta por la que salir con una dolorosa derrota.

Los Lakers empezaron mejor y gozaron de 38 puntos y 11 asistencias del esloveno, pero ello no evitó que su rival reaccionase e incluso llegase a ponerse por delante mediado el último cuarto. Fue un susto sin más, ya que los de oro y púrpura recuperaron rápidamente la cabeza en el marcador para cerrar el choque en las últimas jugadas.

Kawhi Leonard por su parte consiguió hasta 31 puntos, pero no fueron suficientes para detener a unos Lakers que con la victoria son ahora quintos del Oeste con 34-21, estando a solo un partido del tercer lugar que ocupan los Denver Nuggets.

El tremendo despliegue ofensivo de los Nuggets

Siguiendo justo con los de Colorado tenemos que estos han pasado como una apisonadora por Portland hasta el puntos de ganar por 103-157, un marcador que supone su mayor anotación de la historia en la carretera y, además, la más alta para cualquier equipo en la presente temporada.

Con tales guarismos no extraña que los de Colorado tuviesen a Nikola Jokic en 32 puntos, 9 rebotes, 7 asistencias y 4 robos, mientras que Jamal Murray aportó 25 puntos, 6 rebotes y 6 asistencias. Necesitan la victoria en Denver, ya que habían caído en cinco de sus anteriores siete compromisos, complicándose mucho la posibilidad de pelear el segundo lugar de la Conferencia Oeste con los San Antonio Spurs.

Resultados de la noche en la NBA

Charlotte Hornets 113-118 Cleveland Cavaliers

Washington Wizards 131-118 Indiana Pacers

Memphis Grizzlies 123-114 Utah Jazz

Atlanta Hawks 97-128 Miami Heat

Minnesota Timberwolves 122-111 Dallas Mavericks

New Orleans Pelicans 118-139 Milwaukee Bucks

Oklahoma City Thunder 105-86 Brooklyn Nets

Portland Trail Blazers 103-157 Denver Nuggets

Los Angeles Lakers 125-122 Los Angeles Clippers