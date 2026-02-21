Betis - Rayo: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de la jornada 25 en LaLiga EA Sports

Verdiblancos y franjirrojos, que han ofrecido encuentros muy disputados en las últimas temporadas, vuelven a verse las caras en un encuentro al que llegan desde lugares opuestos de la clasificación en Primera división

El Real Betis y el Rayo Vallecano se enfrentarán en la sobremesa de este sábado en un duelo correspondiente a la jornada 25 en LaLiga EA Sports que enfrentará al quinto de la clasificación, el conjunto verdiblanco con 41 puntos, y el decimoséptimo, un equipo franjirrojo que marca actualmente la salvación con sólo 25 puntos pero con un encuentro menos. En la primera vuelta, ambos conjuntos empataron sin goles en tierras madrileñas (0-0).

Así llegan el Real Betis y el Rayo Vallecano

El Betis llega afianzado en la quinta plaza en LaLiga, con +6 sobre el RCD Espanyol (35) y a sólo cuatro de la cuarta plaza que ahora es del Atlético de Madrid (45) tras la victoria del Villarreal CF (48) en el duelo aplazado con el Levante UD. Clasificado para los octavos de la UEFA Europa League y eliminado en los cuartos de la Copa del Rey, los de Pellegrini han reaccionado con tres triunfos seguidos: asaltaron Mallorca (1-2), se vengaron del Atlético (0-1) y se impusieron al Valencia CF (2-1) después de un irregular inicio de 2026 con el 0-5 de los colchoneros, de caer ante el Alavés (2-1), vencer al Villarreal (2-0) y empatar en Oviedo (1-1).

Por su parte, el Rayo Vallecano llega a Sevilla después del reconfortante 3-0 al Atlético que devolvió la confianza perdida en un negativo mes de enero en el que acabaron cayendo hasta los puestos de descenso. Enero lo empezó ganando al Granada en Copa (1-3) y al Mallorca en Liga (2-1); pero luego cayó en octavos de final del 'Torneo del K.O.' ante el Alavés (2-0), perdió ante Celta (3-0), Osasuna (1-3) y Real Madrid (2-1); además del partido aplazado contra el Oviedo por el mal estado del campo de Vallecas. De hecho, la redentora goleada ante los rojiblancos se celebró en Butarque y ha preparado la visita al Betis entrenando en Las Rozas.

Betis - Rayo: fecha y horario del partido de la jornada 25 en LaLiga EA Sports

Este vigésimo quinto encuentro liguero que enfrentará al equipo sevillano con el conjunto madrileño tendrá lugar este sábado, día 21 de febrero de 2026, a partir de las 16:15 horas en el Estadio de La Cartuja de la capital de Andalucía.

Betis - Rayo: ¿Dónde ver en directo por televisión?

Este partido de la jornada 25 en Primera división será retransmitido en directo por televisión de pago, en concreto por DAZN LaLiga, sintonizable a través de la propia plataforma de DAZN, tanto en su versión web como en su aplicación para dispositivos móviles, así como por las diversas operadoras televisivas que ofertan este canal, como Movistar+ (dial 55), Orange TV (dial 113) o LaLiga Bar. Además, la previa podrá seguirse por los medios oficiales, en RTV Betis o en el canal de YouTube del club, que volverán a conectar justo después del pitido final.

Betis No Iniciado - Rayo

Betis - Rayo: ¿Cómo ver online este duelo de LaLiga?

Para estar al tanto de todos los detalles que ofrezcan las horas previas al encuentro liguero de este sábado entre el Real Betis Balompié y el Rayo Vallecano de Madrid, así como para disfrutar del partido con una narración en directo y minuto a minuto, podrán seguirlo online con ESTADIO Deportivo a través del portal www.estadiodeportivo.com.

Al termino del encuentro, este periódico publicará un resumen de este duelo a partido único y una completa cobertura con la crónica, el 'uno a uno' con las notas de los jugadores, un análisis de las acciones más polémicas, así como las posteriores declaraciones de Manuel Pellegrini, de Iñigo Pérez y del resto de protagonistas.