Alineaciones Real Sociedad - Real Oviedo: alineación probable del Real Sociedad y Real Oviedo en el partido de la jornada 25 de LaLiga

El conjunto de Matarazzo se vuelve a ver las caras en la segunda vuelta con el de Guillermo Almada, primer enfrentamiento entre estos dos entrenadores que han cogido a mitad de temporada las riendas de sus respectivos equipos para cumplir los objetivos

Real Sociedad y Real Oviedo se citan en el día de hoy en el Reale Arena, en el encuentro correspondiente a la jornada 25 del campeonato nacional de liga. Para ello, Pellegrino Matarazzo está pendiente de recuperar a algunos jugadores que serán duda hasta última hora. Por su parte, Almada cuenta con bajas importantes para este duelo. Colombatto, uno de los jugadores más destacados del Real Oviedo, está sancionado por acumulación de tarjetas.

Kubo y Sucic siguen sin reaparecer para Matarazzo

Por su parte, Matarazzo llega a una nueva jornada con algunas bajas sensibles tras la contundente derrota en el Bernabéu. Take Kubo y Sucic parecen ser bajas confirmadas para el fin de semana. Las dudas para el técnico italiano están en Barrenetxea y Zakharyan, que podrían volver a la convocatoria para el encuentro ante el Real Oviedo. Carlos Soler, que ha estado indispuesto durante la semana por una gastroenteritis, apunta a la titularidad.

Por ello, Alex Remiro apunta a comenzar bajo palos en Anoeta. Aramburu por la derecha, Zubeldia y Caleta-Car en el centro de la zaga y Sergio Gómez el lateral zurdo para cerrar la línea defensiva. Por otro lado, Turrientes y Gorrotxategui parecen ser los elegidos para formar el doble pivote; Carlos Soler será el jugador que organice el fútbol de la Real Sociedad desde el centro del campo. En la zona ofensiva, los extremos serán ocupados por Guedes, que ya es indiscutible, y Pablo Marín. El puesto de ariete es para el capitán Mikel Oyarzabal.

Sin Colombatto a la final de este fin de semana

El técnico carbayón cuenta con alguna que otra baja para este duelo. La baja de Colombatto por acumulación de tarjetas es bastante sensible para un jugador indiscutible durante toda la temporada en el Carlos Tartiere. David Costa es la otra baja sensible para Guillermo Almada. Luka Ilic, que se ha perdido una sesión por un proceso vírico, ya está de nuevo con el grupo y apunta a la convocatoria del duelo.

De esta manera, el Real Oviedo podría comenzar en portería con Aarón Escandell. Por delante podrían formar una línea defensiva de cuatro: Nacho Vidal, Bailly, Carmo y Javi López. Por otro lado, Fonseca, que entrará por el sancionado Colombatto, Sibo y Reina son los principales candidatos para estar en el once de esta noche. La zona ofensiva será para Hassan y Chaira en las bandas y para Federico Viñas en la posición del nueve.

Onces posibles de Real Sociedad y Real Oviedo

Real Sociedad: Álex Remiro; Aramburu, Caleta-Car, Zubeldia, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategui, Carlos Soler; Guedes, Pablo Marín y Mikel Oyarzabal.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Javi López; Sibo, Fonseca, Reina; Hassan, Chaira y Fede Viñas.