Objetivo Alejandro Balde: Inter y Manchester United quieren al lateral del Barcelona

Alejandro Balde, FC Barcelona, Inter de Milán y Manchester United convergen en el mercado. El lateral zurdo azulgrana, que vive una temporada irregular, figura en la agenda de los dos grandes europeos, que valoran realizar una gran oferta difícil de rechazar

La llegada de las eliminatorias europeas y nacionales, junto el pulso por el liderato en LaLiga no solo examina el rendimiento colectivo del Barcelona. También expone situaciones individuales. Y una de las que empieza a generar ruido es la de Alejandro Balde.

A sus 22 años, el lateral izquierdo atraviesa una fase de irregularidad que ha coincidido con la pérdida de consistencia del equipo. Su actuación en la ida de semifinales de Copa del Rey ante el Atlético de Madrid, donde sufrió especialmente ante Giuliano Simeone, lo dejó en el foco mediático. Sin embargo, dentro del cuerpo técnico se insiste en que no fue un problema individual sino colectivo, derivado de desajustes en la presión y ayudas defensivas.

Inter y United, atentos

Según ha informado el portal 365Scores, tanto el Inter de Milán como el Manchester United valoran presentar una oferta el próximo verano por el internacional español.

La cifra que se maneja en el mercado ronda los 60 millones de euros, en línea con su tasación actual. No es una cantidad menor, pero en el contexto financiero del Barcelona cualquier propuesta de ese calibre obligaría, al menos, a sentarse a escuchar.

En el caso del Inter, el encaje táctico resulta especialmente atractivo. En un sistema con tres centrales y carrileros largos, Balde podría potenciar su recorrido ofensivo. Eso sí, la operación dependería en parte de movimientos previos en la plantilla ‘nerazzurra’, como una eventual salida de Federico Dimarco.

Por su parte, el Manchester United continúa en pleno proceso de reconstrucción deportiva, buscando perfiles jóvenes con recorrido. Sin competiciones europeas esta temporada y lejos del liderato en la Premier League, el club inglés prepara cambios estructurales.

Confianza interna, pero competencia creciente

Balde tiene contrato hasta 2028 y una cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Está blindado jurídicamente y cuenta con la confianza de Hansi Flick, que lo considera una pieza estructural en su proyecto.

No obstante, la competencia interna también ha crecido. Gerard Martín ha ganado protagonismo en partidos donde se ha priorizado la solidez defensiva, como ocurrió ante el Girona, mientras que Balde ha sido utilizado en escenarios que requerían mayor profundidad ofensiva.

A ello se suma su ausencia reciente en la Selección española, donde actualmente está por detrás de perfiles como Cucurella o Grimaldo. Este contexto competitivo influye en la percepción externa del jugador.

Un mercado condicionado por las salidas

La situación económica azulgrana sigue marcando la hoja de ruta. Antes de pensar en grandes incorporaciones, deberán producirse ventas. Y no es habitual recibir potenciales ofertas elevadas por un jugador joven, con experiencia en la élite y margen de crecimiento.

En el club esperan una reacción deportiva de Balde en el tramo final de temporada y no contemplan activamente su salida. Sin embargo, la dirección deportiva está preparada para cualquier escenario, más aún si quieren lanzarse a por un delantero de garantías.

El próximo verano, además, estará condicionado por el impacto del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, que suele revalorizar activos y alterar prioridades. En ese tablero, el nombre de Alejandro Balde podría convertirse en una de las piezas estratégicas del mercado europeo.