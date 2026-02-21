Baskonia - Barça hoy: horario y dónde ver en TV la Copa del Rey de Baloncesto 2026

Baskonia y Barça sufrieron para pasar a semifinales de la Copa del Rey 2026 y ahora se jugarán entre sí el pase a la final

Tras un viernes emocionante, en el que Baskonia y Barça lograron el pase in extremis frente a La Laguna Tenerife y UCAM Murcia, respectivamente, ambos equipos se ven las caras apenas unas horas después en un duelo que ya se ha jugado dos veces este año y, en ambas, dominó el Barcelona.

El Baskonia vivió un partido de dos caras ante la Laguna Tenerife, quien pese a no contar con Marcelinho Huertas fue capaz de plantar cara y llegar a los últimos minutos igualado. La aparición de Kurucs. Howard y Forrest en ese momento determinante fue clave para que los de Galbiati sacaran adelante un partido que se les había complicado tras ir ganando de 16 puntos.

Si el Baskonia sufrió, el Barça lo pasó aún peor. El UCAM Murcia no se despegó durante los tres primeros cuartos y, de hecho, se fue ganando al descanso y se metió en los diez últimos minutos por delante en el marcador. En el último cuarto llegó a mandar de seis (60-66), pero ahí apareció Kevin Punter, recuperado a última hora, para destrozar a los murcianos con sus canastas.

Los cuatro equipos de Euroliga y, también, los cuatro equipos que partían como cabezas de serie en esta Copa del Rey de baloncesto 2026 serán por tanto los que se enfrenten en semifinales. Si al Real Madrid y al Valencia Basket les toca abrirlas, barcelonistas y baskonistas las cerrarán.

A qué hora es el Baskonia - Barça de las semifinales de la Copa del Rey de Baloncesto 2026

El partido de la Copa del Rey de Baloncesto 2026 entre el Baskonia y el Barça, perteneciente a la ronda de semifinales, se va a disputar este sábado 21 de febrero a partir de las 21:00 horas en el Roig Arena de Valencia.

Dónde ver en TV y online el Baskonia - Barça de la Copa del Rey 2026

Este partido entre el Baskonia y el Barça se podrá ver a través de DAZN. Los derechos de la ACB y de la Copa del Rey los tiene esta plataforma, por lo que todos los partidos se verán por alguno de sus canales, así como en los canales de DAZN disponibles en Orange y en Movistar Plus+.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB, la Euroliga y la NBA.