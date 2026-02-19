El Real Madrid se toma su particular venganza

El equipo de Scariolo barre (100-70) a Unicaja en la repetición de la final que perdieron hace un año

Sergio Scariolo, técnico del Real Madrid, avisó que sus jugadores le habían dicho que tenían ganas de revancha con Unicaja después de la final perdida el pasado año. Pese a que desde entonces se han enfrentado ambos en múltiples ocasiones, aún dolía aquella derrota.

Ya fuera por eso o porque se han tomado muy en serio la Copa, la diferencia entre madridistas y malagueños ha sido la más grande que se recuerda en los últimos años. Unicaja cayó de 30 (100-70) y tiene que dar gracias, porque los blancos, con ventajas que rondaban los 35 puntos en los diez últimos minutos, se relajaron. Sin no, la humillación podría haber sido mucho peor.

El triple de Perry con el que comenzó el partido auguraba algo muy diferente a lo que fue. El Madrid sólo estuvo algo perdido en los primeros segundos, pero a partir de que empezó a encontrar a Hezonja y Tavares, el partido se acabó. No tanto porque estas dos estrellas fueran decisivas -el croata, de hecho, salió pronto por personales-, sino porque con ellos, los de Scariolo lograron su primera ventaja y esa nunca aminoró.

El 28-12 que brillaba al finalizar el primer cuarto era la ventaja real que se había visto en la pista, con un Madrid coral en ataque, pero sobre todo en defensa. Y con un Unicaja que todo su ataque se basaba en los puntos de un Webb muy acertado, que contrastó con lo mal que estuvo el resto del equipo andaluz.

Las rotaciones frenaron algo -no mucho- el ímpetu blanco, pero la ventaja nunca decreció, porque la defensa siguió al mismo nivel y la agresividad de los blancos contribuyó a una errática serie de tiros lejanos de Unicaja, que no encontraba las armas necesarias ni siquiera para crearle dudas a los blancos.

Los de Scariolo ampliaron la ventaja a 22 puntos en el descanso (50-28) y dejaron el partido visto para sentencia en el inicio de la tercera manga, cuando en el minuto 26 alcanzaron por primera vez los 30 puntos de diferencia (65-34). Los malagueños iban casi a punto por minuto y así era imposible acercarse a un conjunto con un potencial ofensivo tan notable.

Los quince últimos minutos serían lo que en Estados Unidos se llaman los 'minutos de la basura'. Al menos, en el Madrid, sirvieron para que hombres como Garuba, Alex Len o Kramer acumulasen minutos y diesen descanso a Tavares; o para que en unicaja, Webb redondease su cuenta con unos números que le salvan de la quema.

El sábado se podrá ver el deseado Real Madrid-Valencia Basket. Será la primera semifinal, a las 18:00 horas. Lo que todos querían y lo que ahora todos tendrán.

Ficha técnica del Real Madrid 100-70 Unicaja

Real Madrid (28+22+23+): Campazzo (7), Llull (7), Deck (8), Hezonja (12), Tavares (9) -cinco titular- Lyles (16), Kramer (-), Abalde (12), Maledon (13), Garuba (7), Feliz (9) y Len (-).

Unicaja (12+16+16+): Perry (8), Duarte (6), Barreiro (5), Webb III (18), Balcerowski (13) -cinco titular- Audige (-), Kalinoski (3), Díaz (-), Cobbs (2), Djedovic (6), Sulejmanovic (3) y Rubit (6).

Árbitros: Peruga, Pedrós y Martínez. Sin eliminados.