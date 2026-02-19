Valencia Basket - Joventut en directo hoy | Partido de Copa del Rey 2026 de Baloncesto en vivo

Retransmisión en directo de la primera semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026 entre el Valencia Basket y al Joventut de Badalona.

¡Buenas tardes! Arrancamos con la retransmisión en directo de la primera semifinal de la Copa del Rey de baloncesto 2026 que va a enfrentar al Valencia Basket y al Joventut de Badalona.

El Valencia Basket es uno de los dos grandes favoritos para esta edición de la Copa del Rey, como se vaticina en el análisis previo que desarrollamos en este video.

El partido servirá para volver a ver a Ricky Rubio en la Copa y para medir cómo llegan dos de los equipos que, de no haberle tocado esta parte del cuadro, serían por sí solos candidatos al título copero.

"Me da un poco igual la maldición del anfitrión; entiendo que puede ir ligado a que es un aliciente muy grande, pero también puedes tener un poco más de presión por querer hacerlo bien porque juegas en casa, pero la competición es la que es y te pone en el lugar que te toca".

El Joventut, tras la salida de Sam Dekker , ha tratado de hacer alguna nueva incorporación que aún no ha concretado. De hecho, Jabari Parker sonó seriamente para incorporarse antes de la Copa del Rey, algo que no han podido cerrar, por lo que tendrán una rotación algo más corta que sus rivales. Los dos equipos llegan sin bajas, aunque con Allen y Puerto, respectivamente, muy justos.

"Seguro que va a ser un partido a un ritmo muy alto, Nosotros querremos jugar al nuestro. Espero un partido muy complicado, como siempre, contra un rival que está teniendo una temporada muy buena. Está muy bien en la Euroliga y en la acb pero nosotros tenemos también nuestras armas, les ganamos hace dos semanas y nos gustaría repetir este resultado".

Espectacular puesta en escena previo elque la ACB ha preparado antes de que empiece el partido. La Copa del Rey 2026 arranca...

Hunt provoca la segunda de Badio y va a tener la oportunidad de inaugurar el marcador para el Joventut; sólo anota el segundo

Dos robos de balón han acabado en mate de Kraag y triple de Hunt, en medio minuto, del 5-0 al 5-6...

Kameron Hunt se está calentando y ya lleva siete puntos tras un nuevo triple; Hunt asiste a Tomic para que amplie la cuenta

El Valencia Basket y el Asisa Joventut de Badalona abren esta edición 2026 de la Copa del Rey de baloncesto que se celebra en el Roig Arena de la capital del Turia y que se presenta como más incierta que nunca por el duro camino que tienen por delante los dos máximos favoritos y por las bajas con las que cuentan Barça y Baskonia, las alternativas por el otro lado del cuadro.

El Valencia Basket ha sembrado dudas en los últimos partidos tras un inicio de temporada fulgurante, en el que lograron el título en la Supercopa de España al ganar al Real Madrid en la final y en la que acabaron segundos la primera vuelta de la Euroliga y lideraron en algún momento la clasificación.

El pequeño bajón ha llegado, según se puede apreciar, por el cansancio acumulado, pese a que Pedro Martínez, técnico taronja, cuenta con una amplia plantilla para afrontar con opciones todas las competiciones y casi siempre está obligado a hacer tres descartes y a rotar a sus piezas.

Ese 'bajón' lo aprovechó hace dos semanas el Joventut para derrotarles en la Liga ACB, pero aquel partido jugado en Badalona es muy diferente a éste. Ambos equipos llegan ahora sin competir esta semana en Europa y sin apenas bajas, con lo que el favoritismo cambia de bando y es para un Valencia Basket que acabó segundo la primera vuelta de la Liga ACB.

No obstante, el Joventut puede dar mucha guerra. Tiene veteranos como Tomic o Hanga con mucha experiencia en estos partidos, aparte de a un Ricky Rubio que parece vivir una segunda juventud y que regresa a la Copa del Rey quince años después. A ellos se une un Kameron Hunt en un gran momento. A ellos, el Valencia Basket opondrá los Jean Montero, Omai Moore, Darius Thompson, Kameron Taylor, Costello, Pradilla... Otro equipazo.