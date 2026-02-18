Copa del Rey de baloncesto 2026: Sede especial, novedades y cifras de récord

El Roig Arena se entrena en un gran acontecimiento como sede de una Copa del Rey de baloncesto 2026 que augura cifras de récord

El Roig Arena acoge entre el 19 y el 22 de febrero de 2026 la Copa del Rey de baloncesto más esperada de los últimos años. Ya sea por la expectación de poder verla de nuevo en la península tras la última cita canaria, por la espectacular sede que la acoge o por la igualdad que se prevé, con cruces espectaculares desde cuartos de final, esta Copa ya ha triunfado antes de empezar.

Arranca con un duelo en el que el anfitrión, Valencia Basket, se la juega ante un Joventut al alza y que llega con Ricky Rubio, quien vuelve a jugar la Copa tras tres lustros. Pero es que a este duelo le sigue la repetición de la final del pasado año, un Real Madrid-Unicaja. Y aún quedarían para el viernes el Barça, el Baskonia, el UCAM o La Laguna Tenerife. Un torneazo.

A eso se añade la emoción de jugárselo todo a una carta, lo que ha hecho de esta competición algo muy especial. Como también lo hace que las aficiones de los ocho equipos participantes se repartan por igual. Es tan atrayente, que según desvelaba director general de la ACB, José Miguel Calleja, en el Roig Arena habrá aficionados de los doce equipos de la Liga ACB no clasificados, algunos de ellos con hasta 80 seguidores.

Roig Arena, una sede espectacular

El Roig Arena, estrenado este año y que acogerá esta edición y la siguiente de la Copa del Rey de baloncesto, vivirá su primer gran acontecimiento, en el que hay previsto que más de 10.000 personas de fuera acudan a Valencia para poder presenciarlo. "Prevemos la mejor Copa hasta el momento y es lo que estamos viendo. Esperamos más de 10.000 aficionados de fuera y muchos más que vienen a la Minicopa Endesa -que arranca hoy miércoles-", afirma el director general de la ACB, José Miguel Calleja.

"El Roig Arena es un pabellón puntero casi en el mundo y en Europa desde luego. Tiene toda la tecnología del mundo y para cualquiera que quiera venir aquí es un sueño poder crear incluso cosas que en otros sitios no tienes la posibilidad", añadió el dirigente.

Una Fan Zone de 90.000 m2

La organización, conscientes de que muchos de estos aficionados que llegan a Valencia lo hacen sin tener entradas, ha creado un entorno para poder acogerlos y entretenerlo, y que durante estos cuatro días se viva baloncesto en la ciudad.

"Valencia es una ciudad que respira baloncesto y para este primer año hemos conseguido que todo el baloncesto estuviera concentrado", asegura, al tiempo que recuerda que hay una Fan Zone de 90.000 m2 con actividades, conciertos, dos pistas de basket para concursos paralelos... Allí tendrá lugar el encuentro de aficiones el sábado 21 a las 12:00 horas.

Entre los conciertos previstos, estarán La M.O.D.A., que tocan en el descanso de la final, o La Azotea y La Última Copa, estos en la FAN Zone. Durante las semifinales se contará con el reconocido DJ Nano, que también estará en la Fan Zone con ELE DJ, Ella pincha sola y Kid Rizzo.

Una Copa del Rey 2026 con repercusión internacional

La Copa del Rey de baloncesto 2026 se podrá ver en 153 países de los cinco continentes y hay cerca de 230 periodistas acreditados. Y, en España. DAZN tiene programadas casi 60 horas en directo para cubrir tanto la Copa como la Minicopa. Será la cobertura más amplia de la historia en el año de su debut en esta cita tan especial.