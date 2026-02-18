Copa del Rey de baloncesto 2026 | Partidos, horarios y dónde ver en TV la Copa ACB

La competición tendrá lugar en esta ocasión en el Roig Arena de Valencia y se desarrollará desde el jueves 19 de febrero al domingo 22 del mismo mes

¡Ya está aquí! La que es para muchos la cita más esperada del baloncesto nacional tendrá lugar en esta ocasión en Valencia, exactamente en el flamante Roig Arena, comenzando el jueves 19 de febrero y concluyendo el domingo 22 del mismo mes, día en el que tendrá lugar la gran final.

Con un sistema de eliminación directa y ocho aficiones juntas en una ciudad, la emoción está asegurada mientras Unicaja Málaga (actual campeón), Real Madrid, Barça, Valencia Basket, Baskonia, UCAM Murcia, La Laguna Tenerife y Joventut pelean sobre el parqué por proclamarse campeón de la Copa del Rey de baloncesto de la ACB.

Lo cierto es que las dudas en varios equipos que no terminan de encontrar el rumbo hace que estemos ante una edición que se puede definir como abierta, pero no es menos verdad que desde el año 2009, cuando ganó Baskonia (entonces conocido como TAU), solo Unicaja ha logrado romper el dominio de Madrid y Barça en la competición.

Partidos y formato de la Copa del Rey de baloncesto

Pocas sorpresas en este sentido. La Copa del Rey 2026 mantiene el sistema clásico de cuartos de final, semifinales y final. Los emparejamientos quedaron determinados mediante sorteo, siempre teniendo en cuenta la clasificación al término de la primera vuelta de la Liga Endesa.

En cuanto al desarrollo de la competición en sí, los cuartos de final se disputan entre jueves y viernes, con dos encuentros por jornada. El sábado se celebran las semifinales y el domingo tiene lugar la gran final, el partido más esperado del fin de semana.

Fechas y horarios de los partidos de la Copa del Rey de baloncesto

Como decíamos, el torneo del KO reúne a los ocho mejores equipos de la primera vuelta de la Liga ACB en una competición de eliminación directa. Tras más de dos décadas la competición vuelve a Valencia, exactamente al Roig Arena, donde el Valencia Basket ejerce de anfitrión.

Cuartos de final - jueves 19 de febrero

- 18:00 h – Cuarto 1: Valencia Basket vs Joventut Badalona

- 21:00 h – Cuarto 2: Real Madrid Baloncesto vs Unicaja Málaga

Cuartos de final - viernes 20 de febrero

- 18:00 h – Cuarto 3: Kosner Baskonia vs La Laguna Tenerife

- 21:00 h – Cuarto 4: FC Barcelona Bàsquet vs UCAM Murcia CB

Semifinales - sábado 21 de febrero

- 18:00 h – Semifinal 1: Ganador Cuarto 1 vs Ganador Cuarto 2

- 21:00 h – Semifinal 2: Ganador Cuarto 3 vs Ganador Cuarto 4

Final - domingo 22 de febrero a las 19:00 horas

Dónde ver la Copa del Rey de baloncesto 2026

La Copa del Rey de baloncesto 2026 se podrá seguir tanto por televisión como en emisión streaming. Los derechos de emisión en España están gestionados por DAZN, y todos los partidos se pueden ver en directo a través de esta plataforma. Además, los abonados de Movistar Plus+ tienen acceso a los encuentros mediante los canales de DAZN disponibles en su plataforma.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en la Copa del Rey de baloncesto 2026 que tiene en la ciudad de Valencia su epicentro.