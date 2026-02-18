Carlos Alcaraz - Karen Khachanov: Horario, canal y dónde ver en TV y online el partido de Carlos Alcaraz en los cuartos del ATP 500 de Doha

Tras pasarlo peor de los esperado en los octavos de final ante Valentin Royer, ahora Carlos Alcaraz vuelve a la pista para medirse en los cuartos a Karen Khachanov, séptimo favorito del cuadro

Carlos Alcaraz no ha tenido hasta ahora sus dos mejores días en el ATP 500 de Doha, sin embargo, una versión lejos de la perfección le ha servido para cerrar sus partidos ante Arthur Rinderknech y Valentin Royer con cierta comodidad y sin perder un solo set. No obstante, ya se acaban las probaturas en la capital catarí y en los cuartos de final va a subir el nivel exponencialmente, pues Carlitos se va a enfrentar al 7º cabeza de serie y 17º del ranking mundial, Karen Khachanov.

El ruso, séptimo favorito y campeón en el 2024 de este torneo, ganó en tres sets al húngaro Marton Fucsovics por 6-2, 4-6 y 6-4 y ahora jugará por sexta vez con el murciano, que siempre le ha ganado. Cuatro de las victorias han sido sobre tierra batida, la última en el 2025, en el Masters 1000 de Roma, y una en pista dura, en el 2024, en los cuartos de final del torneo de Pekín. Para Alcaraz los cuartos de final suponen un punto de inflexión, pues el año pasado cedió en ellos ante Jiri Lehecka. Además, seguir avanzando en Doha significa estar más cerca del gran momento que puede llegar el sábado, una final ante Jannik Sinner, siempre que los dos sigan pasando rondas.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Karen Khachanov?

Carlos Alcaraz jugará el partido correspondiente a los cuartos de final del ATP 500 de Doha contra Karen Khachanov este jueves 19 de febrero en la pista central del Khalifa International Complex, saltando a la pista justo antes de Jannik Sinner. El murciano jugará a partir de las las 17:30 en horario peninsular, dos horas más en la capital de Catar. Este cambio de orden respecto a los octavos hace que no depende de nada y sea él quien abra la sesión en Doha.

Dónde ver online y en televisión el Alcaraz - Valentin Royer

El encuentro entre Carlitos y Khachanov se podrá ver en directo en España a través de Movistar +, con el dial 7 o en #Vamos, además de algunos de los canales del paquete Deportes+. Los primeros están incluido en el paquete básico de la plataforma de pago y el otro forma parte de la modalidad que incluye diferentes deportes, por lo que no se podrá ver en abierto ni de forma gratuita por televisión.

Eso sí, podrás seguir tanto este partido como el resto de eventos a través de ESTADIO Deportivo, donde se transmitirá el partido en directo y se hará una cobertura mediática del ATP 500 de Doha en el que participa Carlos Alcaraz.