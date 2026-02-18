Carlos Alcaraz sabe sufrir para avanzar en Catar

Con más sufrimiento de lo esperado, pero Carlos Alcaraz está en cuartos de final del ATP 500 de Doha tras doblegar a un Valentin Royer que, pese a hacer un partido más que aceptable, terminó cediendo en dos sets

Carlos Alcaraz es el mejor tenista del mundo, pero solo con eso no sirve en el tenis actual, pues pese a que es superior a casi cualquiera que tenga enfrente, en un día irregular se puede llevar un susto, y eso es justo lo que le ha pasado este miércoles en los octavos de final del ATP 500 de Doha, donde el francés Valentin Royer le ha forzado más de lo esperado, obligándote a sacar su mejor nivel en el tramo final para terminar cerrando el pase a cuartos con remontada incluida y dar un paso más en el objetivo, que es una final ante Jannik Sinner, que también sigue pasando rondas.

Royer es un casi desconocido de la élite, pues pese a estar instalado en el top 60 de la ATP y sumar 24 años, su explosión tardó en llegar, pero en Doha estaba cómodo y no ha tardado mucho en sentirlo en sus carnes Alcaraz. El saque del galo es su mejor arma y de primeras le ha permitido mantenerse en el partido, sin embargo, en el tercer juego ha llegado el quiebre de Carlitos, lo que ha hecho que desde ese momento el número 1 mandara, cerrando finalmente el parcial con un contundente 6-2.

Royer se queda a las puertas de la sorpresa

Con este camino todo hacía indicar que el trámite estaba a punto de definirse, pero en lugar de venirse abajo, Royer dio un paso al frente, lo que sumado a que Carlitos comenzó a jugar de forma mucho más irregular, permitió que el francés se viera con un inesperado quiebre de ventaja. Un camino con el que construir una sorpresa. Desde ahí le tocaba remar, pero dependía de sí mismo y aunque Alcaraz gozó de oportunidades de rotura, las salvó y Royer llegó a colocarse con un muy favorable 5 a 2.

Pero como se duele decir, lo más complicado es cerrar los partidos y este duelo de octavos de final catarí fue una muestra perfecta. Primero con su saque y después, cuando Royer servía para llevarse el set, pinchó. Alcaraz subió el nivel, lo que se tradujo en cinco juegos seguidos, los últimos con un nivel excelso, sacando golpes que solo él es capaz de usar, cerrando el partido con un 6-2 y 7-5 tras 96 minutos de pelea. Ahora le tocará subir el nivel, pues este jueves se mide al 7º cabeza de serie, Karern Khachanov, con un hueco en las semifinales en juego.