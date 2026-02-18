Rafa Jódar sigue dando pasos al frente ya roza el top 100 de la ATP

Rafa Jodar sigue dando pasos en su carrera y mientras enfila el top 100 de la ATP, ha dado un paso al frente con una buena victoria en su estreno en Delray Beach ante Ethan Quinn

El tenis español tiene una nueva promesa en Rafa Jódar. El joven sigue aún en su periodo de formación, pero tras dejar de lado la universidad y ser a todas luces profesional, está dejando unas sensaciones muy buenas. Esta semana está jugando en el ATP 250 de Delray Beach, en el que se ha estrenado con una victoria de campanillas ante el joven jugador local Ethan Quinn. Jódar, 118 del ránking ATP, venció a Quinn, el número 70 mundial, por 6-2 y 6-3 en una hora y 18 minutos de partido. Un triunfo de mucho nivel en el que ha podido mostrar su potencial al saque y se le ha visto muy cómodo desde el fondo de pista.

El madrileño sigue siendo apenas una promesa y acaba de dar el salto al profesionalismo, pero al ser un tenista Next Gen puede obtener invitaciones para ciertos torneos de categoría 250 y en su caso eligió el de Delray Beach, una decisión extraña pero que puede tener mucho sentido. Si Jódar hace un buen papel, algo que ya está camino de conseguir tras ganar a Quinn, puede llegar a entrar más pronto que tarde entre los 100 mejores, algo que de cara especialmente a Roland Garros sería clave, pues estaría a un paso de entrar directo al cuadro final sin necesidad de previa, en el que es su torneo favorito y donde empezaría su camino hacia asentarse en la parte alta del circuito.

Un salto de nivel en octavos de final

En octavos de final, Jódar se medirá a uno de los grandes favoritos del torneo 'yankee', Taylor Fritz, actual número 8 del mundo, que viene de caer este domingo en la final del ATP 500 de Dallas a manos de Ben Shelton. Por eso mismo será un gran impulso para el joven español, que con lavictoria de este martes logra solo la segunda en el circuito a sus 19 años, o lo que es lo mismo, la primera desde su triunfo en primera ronda del Open de Australia, donde Jakub Mensik le mandó a casa de forma clara tras el estreno dominador ante Rei Sakamoto.

Además de Jodar, este martes también superaron la primera ronda en Delray Beach los estadounidense Sebastian Korda y Zachary Svajda, que se deshicieron de sus compatriotas Mackenzie McDonald y Aleksandar Kovacevic, respectivamente. Además del 5º favorito, Tommy Paul, superando a Corentin Moutet en uno de los mejores duelos de la jornada.