Alcaraz impone su ley en Doha ante un Riderknech muy competitivo

El francés se encuentra en uno de los mejores momentos de su carrera y lo ha demostrado poniendo en más de un apuro a Carlitos en esta primera ronda del ATP 500 de Doha

Carlos Alcaraz ya está en la segunda ronda. El murciano ha sellado su pase en el ATP 500 de Doha tras derrotar a un combativo Arthur Rinderknech por 6-4 y 7-6 en un duelo que tuvo de todo: momentos de máxima tensión, algún que otro golpe para enmarcar y un desenlace de infarto. En poco más de una hora y media, Carlitos demostró que siempre tiene un as bajo la manga.

Primer set para Alcaraz sin muchas complicaciones

El primer set comenzó con Alcaraz a toda velocidad. Tras conseguir un break tempranero, el español se dedicó a confirmar su ventaja con un servicio que funcionó con la precisión de un reloj suizo. Con 4-2 a favor, regaló una de esas genialidades que hace que el público se levante de su asiento: una dejada con un toque de muñeca exquisito que dejó al francés clavado.

Riderknech, que por momentos entró en barrena regalando restos a la red, no bajó los brazos y obligó a Carlos a sudar la gota gorda. Menos mal que sonó ese ''vamos'' que es música para nuestros oídos, cerrando Alcaraz tras 52 minutos de batalla la primera manga por 6-4.

Riderkmech no quería darle el set a Carlitos

La segunda manga tuvo un guion radicalmente distinto. Rinderknech se refugió en su mejor arma, el saque, y empezó a martillear con aces. De hecho, llegó a sumar hasta cinco que combinaba con subidas a la red. El intercambio de golpes fue constante, poniendo el francés el 0-1 en blanco mientras que Alcaraz le devolvía la moneda con servicios a más de 210 kilómetros por horas. Nadie quería ceder.

Con el 3-3 en el marcador, vivimos puntos espectaculares donde la cinta se alió con el galo, pero Carlos respondió con derechas paralelas ganadoras que quitaron el hipo. La tensión alcanzó su punto álgido con el 5-6. Alcaraz servía para no perder el set y se vio contra las cuerdas con un peligroso 30-40. Salvó la primera bola de set con un saque sin botar, y tras una amenaza del francés, forzó el error de su rival para mandar el desenlace al tie-break.

Una muerte súbita de infarto

En el tie-break, los nervios de acero de Carlitos marcaron la diferencia. Rinderknech golpeaba con el smash, pero un error no forzado del francés al invertirse de derecha dio aire al murciano. Con 5-4 abajo, Alcaraz metió una marcha más, logró el mini-break y se fabricó dos bolas de partido. Aunque el galo salvó la primera con un resto fabuloso, Alcaraz no perdonó en la segunda con una derecha inapelable, que le pone en la segunda ronda del ATP 500 de Doha.