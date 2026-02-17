Alcaraz - Rinderknech en directo: partido de Carlos Alcaraz en la primera ronda del ATP 500 de Doha hoy en vivo online

Tras su histórica coronación en el Open de Australia 2026, el murciano debuta hoy en el ATP 500 de Doha contra el francés Arthur Rinderknech

¡Buenas tardes a todos! Dieciséis días después de que Carlos Alcaraz sumase a su vitrina el Open de Australia, volvemos a verlo en acción. Esta vez el escenario es Catar, donde se disputará el ATP 500 de Doha. Un torneo accidentado tanto para Alcaraz como para su rival Jannik Sinner en 2025. El primero, cayó en cuartos de final y el segundo justo fue en este torneo cuando comenzó los tres meses de sanción por dopaje.

En esta ocasión, Alcaraz se enfrentará a Arthur Rinderknech. Es la cuarta vez que se ven las caras y el balance no puede ser más positivo para Alcaraz: nunca ha perdido contra el francés. El año pasado se vieron las caras en dos ocasiones. La primera, en los octavos del Abierto de Estados Unidos , en la que quedó 7-6, 6-3 y 6-4. La segunda fue aún más contundente en los cuartos de Queen's , quedando 7-5,6-4. Para los otros dos nos tenemos que remontar la primera ronda de Queen's en 2023 y a la segunda ronda del US Open en 2021.

Pablo Carreño ha caído ante el también francés Quentin Halys, quedando 6-4, 5-7 y 3-6. Por otro lado, Roberto Caballés tampoco ha podido con el chino Zhang Zhizhen, acabando el partido en dos sets con un 6-4, 6-4. De los españoles queda por jugar tan solo Carlos Alcaraz, que esperemos que no sufra el mismo destino que sus compañeros de la Armada.

Mientras esperamos a que comience el partido, que comenzará no antes de las 17:30 hora peninsular, vamos a repasar los resultados hasta ahora del resto de españoles.

En cuanto al murciano, el año pasado se despidió en la ronda de cuartos al caer frente a Jiri Lehecka. Para avanzar este año, primero debe superar hoy a Rinderknech; de lograrlo, se verá las caras mañana en octavos con el también francés Valentin Royer, que viene de arrollar el lunes a Pierre-Hugues Herbert con un contundente 6-0 y 6-3.

Carlos Alcaraz repite presencia en el ATP de Doha por segunda temporada seguida. En este mismo torneo se estrena Jannik Sinner , quien ya ha sellado su pase a los octavos de final tras derrotar a Tomas Machac.

Alcaraz responde con solidez al saque. El murciano comenzó dominando con servicios profundos y subidas agresivas a la red para tomar ventaja rápidamente. Tras adjudicarse el intercambio más largo del inicio del partido forzando el error de Rinderknech, el español aprovechó los fallos de revés del francés en el resto para cerrar el juego en blanco y establecer el empate 1-1 en el marcador.

¡Menudo juego se ha llevado el francés! Rinderknech toma la delantera 2-1 tras un juego de máxima intensidad. El intercambio comenzó con un globazo espectacular de Alcaraz para superar la estatura del galo, seguido de un passing cruzado increíble que puso en aprietos al servidor. Aunque el murciano llegó a disponer de dos bolas de break gracias a una derecha ganadora pegada al pasillo y un resto profundísimo, el francés resistió con valentía apostando por el saque y la volea. Tras varios deuce y un despliegue de talento por parte de ambos, Rinderknech logró salvar las situaciones de peligro y cerrar el juego con una derecha definitiva que le permite mantener su servicio.

Alcaraz pone las tablas y firma el 2-2 en un abrir y cerrar de ojos. El murciano puso la directa con un gran servicio para abrir el juego y, aunque cometió un pequeño error no forzado, no tardó en recuperar el mando trabajando el punto hasta cerrarlo con un cómodo smash. Acto seguido, una aceleración brutal de derecha forzó el fallo de Rinderknech en la red, dejando el camino libre para que Carlos sellara un juego al saque sin complicaciones tras un resto fuera del francés.

¡Llega el primer zarpazo! Alcaraz rompe el servicio y se pone 3-2. Rinderknech parecía tener el juego bajo control apoyado en su saque y potentes derechas, pero un error garrafal con un smash a la red le abrió la puerta al murciano. Carlos no perdonó: castigó con un passing estratosférico para forzar el deuce y, tras estirar el intercambio hasta desesperar al galo, provocó el fallo definitivo de Rinderknech para consolidar un break que puede ser clave en este set.

¡Alcaraz ya tiene el set encarrilado! El murciano está intratable con el servicio, desbordando a un Rinderknech que parece haber entrado en barrena tras regalar un resto a la red. Aunque el francés intentó reaccionar forzando un error de Carlos en el globo, el español respondió de inmediato con una genialidad: una dejada-volea con un toque de muñeca exquisito que levantó al público. Sin más concesiones, Alcaraz cerró el juego para consolidar su ventaja en esta primera manga.

¡Rinderknech sobrevive a un juego maratoniano! El francés empezó sólido con su servicio, pero Alcaraz activó el modo defensivo llegando a bolas imposibles y forzando intercambios larguísimos que desesperaron al galo . El murciano llegó a disponer de tres bolas de break, castigando con un resto cruzado de revés espectacular, pero Rinderknech logró salir del hoyo a base de coraje, saques directos y subidas valientes a la red. Tras varios deuces y algún error no forzado de Carlos en el resto que le dio aire al servidor, el francés consiguió cerrar su turno de saque con un último servicio profundo que el español no pudo controlar.

Alcaraz llega a la primera ronda del ATP 500 de Doha con la confianza por las nubes. Doha es un escenario que se le resistió el año pasado, cayendo en cuartos, por lo que en esta ocasión puede fraguarse por fin la venganza. Tras no participar en Rotterdam, la cuestión es ahora como le habrá sentado el parón competitivo tras Melbourne.

El francés no es un hueso fácil de roer, aunque si se le da bastante bien al murciano. Su juego se apoya en un saque martilleante y una derecha potente, aunque el historial favorece a Alcaraz, que ha salido invicto las cuatro veces que ha jugado contra él. Rinderknech suele vender cara su derrota, habiendo rascado sets al español en el pasado. Su misión es llevar cada uno de los juegos al límite y confiar en un despiste de Carlitos.

Eso sí Rinderknech se encuentra en el mejor momento de su carrera o al menos en cuanto a ranking se refiere: se encuentra en el top 30 aunque haya caído en la primera ronda del Open de Australia y en Rotterdam, el torneo del que Alcaraz se bajó. Un Carlitos que llega con los ánimos renovados, tras haber conseguido su ansiado Open de Australia.