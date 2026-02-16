Cañizares atiza a Cömert por su "falta de respeto" al Levante: "El Valencia, ﻿ni cuando ganaba un partido para ir líder"

El excapitán y guardameta che no ha dudado en criticar la celebración del central valenciano que provocó una tángana con el equipo rival y el lanzamiento de botellas desde la grada

El derbi valenciano entre Levante y Valencia acabó en una enorme tángana provocada por un gesto del central che Eray Cömert que no gustó nada a la grada del Ciutat de Valencia ni a los futbolistas del equipo granota. Tras la finalización del partido, el central suizo no dudó en coger un banderín del córner, colocarle una camiseta del Valencia y ondearlo en el aire frente a la zona visitante donde se encontraban los aficionados que había acompañado al Valencia.

Todo ello provocó que varios jugadores del Levante y empleados del club acudieran hacia donde estaba el futbolista para reprocharle su actitud comenzando entonces una tángana entre ambos equipos viviéndose momentos de cierta tensión, aunque nada de ellos quedó reflejado en el acta del colegiado.

Eso sí, la imagen ofrecida por ambos equipos ante toda España ha sido duramente criticada en diferentes medio de comunicación. En uno de ellos, la COPE, colabora el que fuera capitán y portero del Valencia Santiago Cañizares, que ha vivido muchos derbis valencianos y conoce muy bien el ambiente que se vive. El exguardamente no dudó en criticar la provocación de Cömert. "El Valencia, ni cuando ganaba un partido para ir líder, hacía esas soplap*******", dijo afeando la acción del central sobre todo teniendo en cuentan la delicada situación por la que está pasando el Levante.

Para Cañizares, ese tipo de celebración fue totalmente inapropiada y de "falta de humildad y falta de decoro y respeto hacia el rival que está en descenso", recordando además que la situación del Valencia tampoco es que sea mucho mejor y que esta victoria tan solo ha servido "para no pasar vergüenza".

Cömert pide perdón por sus formas

Ya en frío, el central del Valencia decidió pedir disculpas al Levante y a su afición a través de las redes sociales asegurando que "bajo ninguna circunstancia" ha pretendido humillar al Levante ni a su afición con su celebración al final del partido que derivó en una tangana entre ambos equipos.

"Me gustaría aclarar que bajo ninguna circunstancia he pretendido humillar al Levante ni a sus aficionados. Sé que son semanas difíciles para el Levante también y entiendo que haya gente que lo haya interpretado como una falta de respeto y se haya molestado", explicó.Cömert agregó que "ha sido una reacción fruto de las emociones de un derbi y de la alegría y satisfacción que supone para nosotros ganar este partido en la situación en la que estamos".