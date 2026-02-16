El Valencia, pendiente de Diego López

La ausencia del extremo en la convocatoria para el partido contra el Levante UD fue la sorpresa de última hora del equipo que entrena Carlos Corberán. El futbolista se perdió el encuentro por unas molestias en la rodilla que empeoraron durante el fin de semana

La ausencia de Diego López en el partido contra el Levante UD fue la sorpresa negativa del Valencia CF. El extremo se entrenó con normalidad durante toda la semana, pero a última hora no estuvo disponible. Carlos Corberán, técnico del equipo valencianista, desveló que el extremo sufrió un problema en una de sus rodillas que lo ha dejado en fuera de juego. Es por ello que el Valencia CF está pendiente de Diego López para ver si el atacante puede llegar al próximo encuentro frente al Villarreal CF.

Diego López no pudo jugar el partido contra el Levante UD después de haber sufrido un problema en una de sus rodillas durante el último entrenamiento. Carlos Corberán confirmó la lesión del extremo asegurando que el dolor había ido a mayores con el paso de las horas lo que impedía su participación.

En principio, la lesión que sufre Diego López no es grave, pero el Valencia CF está muy pendiente de la evolución física del extremo para ver si puede jugar el partido que este domingo el equipo que entrena Carlos Corberán disputa contra el Villarreal CF.

Diego López, una temporada en la que está perdiendo protagonismo en el Valencia CF

La temporada de Diego López no está siendo demasiado positiva ya que el extremo ha perdido protagonismo en comparación con campañas anteriores.

Diego López comenzó como titular pero con el paso de las jornadas ha pasado a ser suplente, saliendo desde el banquillo como revulsivo. De hecho, incluso en el pasado encuentro contra el Real Madrid se quedó sin jugar. En lo que va de temporada, Diego López ha disputado 27 partidos y 1.535 minutos en los que ha marcado 4 goles y ha dado 1 asistencia.

Diego López ha sido una de los últimos jugadores que han emergido de la cantera del Valencia CF y que se han asentado en el primer equipo. El extremo, debido a su buen nivel de juego, ha sido blindado por el Valencia CF quien lo renovó hasta el 30 de junio de 2029 para así espantar a posible clubes interesados en su fichaje.

Diego López ya aseguró en verano que deseaba quedarse por mucho tiempo en el Valencia CF, dejando claro que no piensa marcharse. "Ojalá me quede aquí porque soy feliz. Han seguido habiendo conversaciones y la cosa está encaminada, va bien, con buena sintonía y ojalá salga todo bien", aseguró antes de que se sellara su renovación.