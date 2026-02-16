Unai Núñez, defensa del Valencia, se reivindica: "Estoy para lo que pida el míster"

El defensa ha tenido que jugar como lateral derecho debido a las bajas de Thierry Correia y de Dimitri Foulquier, consolidándose como una solución de urgencia la cual le ha salido bien al entrenador del Valencia CF Carlos Corberán

Unai Núñez fue uno de los fichajes de invierno que ha hecho el Valencia CF. El central rompió su cesión en el Hellas Verona para incorporarse al equipo que entrena un Carlos Corberán que no le había dado mucho bola en los primeros partidos. Las necesidades le han dado una oportunidad a Unai Núñez que se ha reivindicado jugando, incluso, como lateral derecho. Una posición en la que no le molesta jugar nada al vasco.

El Valencia CF ha tenido un problema en el lateral derecho en las últimas semanas debido a que las lesiones de Thierry Correia y Dimitri Foulquier le han dejado sin efectivos que juegan de forma natural en esa posición. Dicha situación ha hecho que Carlos Corberán, entrenador del Valencia CF, haya apostado por Unai Núñez quien ha asegurado que jugará ahí sin problemas aunque él sea central.

"Estoy para lo que pida el míster, si me pone de lateral pues de lateral, de central pues de central y si me pone de delantero pues de delantero. Voy a intentar a portar lo máximo posible al equipo y a trabajar cada día", ha dicho Unai Núñez.

Unai Núñez, feliz por la victoria contra el Levante UD y agradecido con la afición

Unai Núñez, central del Valencia CF, se ha mostrado muy contento con el triunfo sobre el Levante UD. "Tenía ganas de celebrar la primera victoria como valencianista y muy contento de hacerlo en un derbi".

El defensa ha sido agradecido con el apoyo que le dio la afición. "Hoy se ha demostrado de que están con nosotros, ha venido mucha gente y esta victoria es para ellos y para el equipo que siempre trabaja mucho".

Unai Núñez ha opinado sobre mantener la portería a cero. Un detalle que puede resultar clave para lograr la permanencia en Primera división. "Para los defensas es muy gratificante, pero esto no es solo de los defensas, sino de todo el equipo. Hemos trabajado todos. Hoy, hemos estado acertados y hemos aprovechado las ocasiones".

Por último, el central del Valencia CF ha analizado el próximo partido que le espera al equipo arraigado en Mestalla y que será contra el Villarreal CF. Un encuentro que si el Valencia CF lo gana le permitiría alejarse de los puestos de descenso a Segunda división. "Es otro derbi. Un partido muy bonito y a trabajar para traernos los tres puntos a casa. Son un buen equipo, pero nosotros también".