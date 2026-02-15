Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 15 de febrero

Milano Cortina 2026 va entrando en su recta final y de cara a este domingo 14 de febrero viviremos hasta nueve finales y disfrutaremos con la participación de la española Nora Cornell en Snowboard Slopestyle

¡Buenos días a todos! Arrancamos la jornada sin participación española, pero sí 9 competiciones con medallas a repartir. Las carreras por el metal serán las siguientes:

La competición arranca a las 09:05 con Curling, con los enfrentamientos de la Round Robin masculino entre Alemania-Gran Bretaña, Estados Unidos-Suecia y Noruega-Italia, por lo que empezamos fuerte esta mañana de domingo

Dan comienzo los tres partidos de curling de la jornada. Un deporte que, como todos, tiene sus curiosidades, manías y suposiciones. Por ejemplo, hay jugadoras como Kerry Einarson que se decantan por usar unos 'calcetines de la suerte': '' A veces no me cambio los calcetines, dependiendo de cómo vaya el partido . Y supongo que tampoco mis camisetas. Si estamos en racha, no me cambio de camiseta. Eso es básicamente todo; intento seguir la misma rutina'', confesaba al Penticton Herald

Pues la cosa está calentitas en los primeros tres partidos del día. Suecia se pone por delante a Estados Unidos (0-1), Noruega a la anfitriona (1-0) y Gran Bretaña a Alemania (0-2). Una competición que seguiría a partir de las 19:05 con los siguientes partidos del cuadro masculino:

Un día más toca pasarlo más que bien con los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, los cuales llegan a este domingo 15 de febrero con Noruega destacado en el medallero con hasta 10 oros, ya que los anfitriones, Italia, ocupan el segundo lugar con hasta seis preseas del primer lugar.

Partiendo de esa base toca prepararse para un auténtico maratón de emociones, uno que tendrá hasta nueve finales entre las que se cuentan la persecución masculina en biatlón, moguls doble femenino y el gigante femenino, en sesión de mañana; y snowboard mixto por equipos, persecución femenina de biatlón, los 500 metros femeninos en patinaje de velocidad, skeleton mixto y de saltos de esquí en trampolín largo femenino, en sesión vespertina.

Más allá del reparto de medallas, en clave española contaremos con la participación de Nora Cornell en Snowboard Slopestyle. Tras estar presente en la clasificación del Big Air, en la que fue 26ª, la rider catalana tendrá una nueva opción de seguir demostrando su calidad y aprender en el mejor escenario posible.

Por cierto, la primera competición tendrá lugar a las 09:05 horas con tres partidos de curling, mientras que el final llegará con el partido de hockey sobre hielo entre Estados Unidos y Alemania a las 21:10 horas. ¡Adisfrutar!