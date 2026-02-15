Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 15 de febrero los Juegos de Invierno 2026

La jornada de domingo llega con varias finales y con la participación de la española Nora Cornell en Snowboard Slopestyle

Domen Prevc, tras el aterrizaje del salto que le ha llevado a proclamarse campeón olímpico.IMAGO

¡Qué domingo 15 de febrero nos espera en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026! Con hasta nueve finales la emoción está asegurada y, además, disfrutaremos de la participación de la española Nora Cornell en Snowboard Slopestyle.

Dividiendo la jornada en sesión de mañana y vespertina, en las primeras horas del día tendremos las finales de persecución masculina en biatlón, así como Moguls doble femenino y el gigante femenino.

Ya entrada la tarde llegará la hora de repartir las medallas de snowboard mixto por equipos, persecución femenina de biatlón, los 500 metros femeninos en patinaje de velocidad, skeleton mixto y de saltos de esquí en trampolín largo femenino.

Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy domingo 15 de febrero

09:05 | Curling: Estados Unidos-Suecia | Round robin, masculino

09:05 | Curling: Alemania-Gran Bretaña | Round robin, masculino

09:05 | Curling: Noruega-Italia | Round robin, masculino

10:00 | Esquí alpino: Gigante femenino | 1ª manga

10:00 | Bobsleigh: Monobob femenino | 1ª serie

10:15 | Snowboard: Slopestyle masculino | Clasificación

10:30 | Esquí freestyle: Moguls dobles masculino | 1/16 de final

11:00 | Esquí freestyle: Moguls dobles masculino | Octavos de final

11:15 | Biatlón: 12,5 km persecución | Masculino 🏅

11:20 | Esquí freestyle: Moguls dobles masculino | Cuartos de final

11:35 | Esquí freestyle: Moguls dobles masculino | Semifinales

11:48 | Esquí freestyle: Moguls dobles masculino | Finales 🏅

11:50 | Bobsleigh: Monobob femenino | 2ª serie

12:00 | Esquí de fondo: Relevos 4x7,5 km | Masculino 🏅

12:10 | Hockey sobre hielo: Suiza-República Checa | Masculino

13:30 | Esquí alpino: Gigante femenino | 2ª manga 🏅

13:45 | Snowboard: SBX mixto por equipos | Cuartos de final

14:05 | Curling: Japón-Corea del Sur | Round robin, femenino

14:05 | Curling: Dinamarca-Italia | Round robin, femenino

14:05 | Curling: Gran Bretaña-Suecia | Round robin, femenino

14:05 | Curling: Estados Unidos-China | Round robin, femenino

14:15 | Snowboard: Slopestyle | Femenino - Nora Cornell

14:15 | Snowboard: SBX mixto por equipos | Semifinales

14:35 | Snowboard: SBX mixto por equipos | Finales 🏅

14:45 | Biatlón: 10 km persecución | Femenino 🏅

16:00 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Masculino, cuartos de final

16:40 | Hockey sobre hielo: Canadá-Francia | Masculino

17:03 | Patinaje de velocidad: 500m femenino 🏅

18:00 | Skeleton: Equipo mixto 🏅

18:45 | Saltos de esquí: Trampolín largo individual femenino | 1ª ronda

19:05 | Curling: China-Canadá | Round robin, masculino

19:05 | Curling: Noruega-Estados Unidos | Round robin, masculino

19:05 | Curling: Italia-República Checa | Round robin, masculino

19:05 | Curling: Gran Bretaña-Suiza | Round robin, masculino

19:10 | Hockey sobre hielo: Dinamarca-Letonia | Masculino

19:30 | Esquí freestyle: Big Air masculino | Clasificación

19:45 | Patinaje artístico: Parejas | Programa corto

19:57 | Saltos de esquí: Trampolín largo individual femenino | 2ª ronda 🏅

21:10 | Hockey sobre hielo: Estados Unidos-Alemania | Masculino

Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026

Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.

Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.

Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con la plataforma HBO Max, donde también se pueden seguir.

Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.