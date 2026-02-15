Milano Cortina 2026 | Programa, horarios y dónde ver en TV hoy 15 de febrero los Juegos de Invierno 2026
La jornada de domingo llega con varias finales y con la participación de la española Nora Cornell en Snowboard Slopestyle
¡Qué domingo 15 de febrero nos espera en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026! Con hasta nueve finales la emoción está asegurada y, además, disfrutaremos de la participación de la española Nora Cornell en Snowboard Slopestyle.
Dividiendo la jornada en sesión de mañana y vespertina, en las primeras horas del día tendremos las finales de persecución masculina en biatlón, así como Moguls doble femenino y el gigante femenino.
Ya entrada la tarde llegará la hora de repartir las medallas de snowboard mixto por equipos, persecución femenina de biatlón, los 500 metros femeninos en patinaje de velocidad, skeleton mixto y de saltos de esquí en trampolín largo femenino.
Calendario de los Juegos de Milano Cortina 2026 hoy domingo 15 de febrero
09:05 | Curling: Estados Unidos-Suecia | Round robin, masculino
09:05 | Curling: Alemania-Gran Bretaña | Round robin, masculino
09:05 | Curling: Noruega-Italia | Round robin, masculino
10:00 | Esquí alpino: Gigante femenino | 1ª manga
10:00 | Bobsleigh: Monobob femenino | 1ª serie
10:15 | Snowboard: Slopestyle masculino | Clasificación
10:30 | Esquí freestyle: Moguls dobles masculino | 1/16 de final
11:00 | Esquí freestyle: Moguls dobles masculino | Octavos de final
11:15 | Biatlón: 12,5 km persecución | Masculino 🏅
11:20 | Esquí freestyle: Moguls dobles masculino | Cuartos de final
11:35 | Esquí freestyle: Moguls dobles masculino | Semifinales
11:48 | Esquí freestyle: Moguls dobles masculino | Finales 🏅
11:50 | Bobsleigh: Monobob femenino | 2ª serie
12:00 | Esquí de fondo: Relevos 4x7,5 km | Masculino 🏅
12:10 | Hockey sobre hielo: Suiza-República Checa | Masculino
13:30 | Esquí alpino: Gigante femenino | 2ª manga 🏅
13:45 | Snowboard: SBX mixto por equipos | Cuartos de final
14:05 | Curling: Japón-Corea del Sur | Round robin, femenino
14:05 | Curling: Dinamarca-Italia | Round robin, femenino
14:05 | Curling: Gran Bretaña-Suecia | Round robin, femenino
14:05 | Curling: Estados Unidos-China | Round robin, femenino
14:15 | Snowboard: Slopestyle | Femenino - Nora Cornell
14:15 | Snowboard: SBX mixto por equipos | Semifinales
14:35 | Snowboard: SBX mixto por equipos | Finales 🏅
14:45 | Biatlón: 10 km persecución | Femenino 🏅
16:00 | Patinaje de velocidad: Persecución por equipos | Masculino, cuartos de final
16:40 | Hockey sobre hielo: Canadá-Francia | Masculino
17:03 | Patinaje de velocidad: 500m femenino 🏅
18:00 | Skeleton: Equipo mixto 🏅
18:45 | Saltos de esquí: Trampolín largo individual femenino | 1ª ronda
19:05 | Curling: China-Canadá | Round robin, masculino
19:05 | Curling: Noruega-Estados Unidos | Round robin, masculino
19:05 | Curling: Italia-República Checa | Round robin, masculino
19:05 | Curling: Gran Bretaña-Suiza | Round robin, masculino
19:10 | Hockey sobre hielo: Dinamarca-Letonia | Masculino
19:30 | Esquí freestyle: Big Air masculino | Clasificación
19:45 | Patinaje artístico: Parejas | Programa corto
19:57 | Saltos de esquí: Trampolín largo individual femenino | 2ª ronda 🏅
21:10 | Hockey sobre hielo: Estados Unidos-Alemania | Masculino
Dónde ver por TV hoy en España los Juegos de Invierno de Milano Cortina 2026
Un gran acontecimiento como son estos Juegos de Invierno de Milano Cortina d'Ampezzo 2026 acaparan la atención deportiva durante el tiempo que transcurran y, en España, con 20 representantes en tierras italianas, los aficionados a los deportes de invierno y al deporte en general estarán muy atentos a lo que allí ocurra.
Estos Juegos se pueden ver en abierto en España a través de muchas opciones. Por un lado, RTVE tiene los derechos, por lo que hace una amplia cobertura de lo que ocurre en la cita olímpica en su programación de Teledeporte, así como en la plataforma RTVE Play.
Y también pueden seguirse en Eurosport, a través de sus dos canales. Ya de por sí, Eurosport suele retransmitir muchas competiciones de los diferentes deportes invernales y en estos Juegos de Milano Cortina se ha volcado. Este canal está disponible en las diferentes plataformas que hay en España (Movistar, DAZN u Orange). Y cuenta con la plataforma HBO Max, donde también se pueden seguir.
Así mismo, en ESTADIO Deportivo ofreceremos una amplia cobertura de todo lo que ocurra cada día en estos Juegos Olímpicos de Invierno que tienen las ciudades de Milán y de Cortina d'Ampezzo como principales sedes.