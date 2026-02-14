Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en directo | Últimas noticias y medallero de la jornada de hoy 14 de febrero

Milano Cortina 2026 celebra un San Valentín de pura adrenalina con nada más y nada menos que nueve finales

¡Buenos días a todos y feliz San Valentín! El día de los enamorados viene cargado de espíritu olímpico, con nada menos que 9 finales. Puedes consultar el horario completo para hoy a continuación:

La mañana arranca a las 9:00, pero la primer final no podemos verla hasta las 11:45. Será de esquí acrobático femenino, mientras que las semifinales masculinas será minutos antes. Milano-Cortina tiene programado para hoy ocho finales más, por lo que el día va a ser intenso

¡Arrancan los encuentros de curling! Por un lado el Suiza-Japón masculino y por el otro, el Italia-China y el Gran Bretaña-Canadá femenino de la Round 10

Próxima cita: A las 14:05h , la acción regresa al cuadro masculino con la disputa de la Ronda 5

La sesión arranca con una paridad absoluta en todos los frentes. Italia y China no se dan tregua en un duelo estratégico que marcha en tablas (1-1) . Por su parte, han logrado romper ligeramente el equilibrio, rascando ventajas por la mínima ante Gran Bretaña y Japón.

Los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 atraviesan su ecuador en los picos italianos, coincidiendo con un San Valentín marcado por el compromiso deportivo. El patinar Nil Llop personifica este amor al arte competitivo, presentándose en la final de los 500m de patinaje de velocidad. Su clasificación es un hito histórico para nuestro país.

Mientras tanto, el firmamento olímpico sigue coronando a Johannes Klaebo. El prodigio noruego ha dictado sentencia en los 10 kilómetros de esquí de fondo, sumando su tercer metal dorado a esta edición. A sus 29 años, el joven ya atesora 10 medallas olímpicas, consolidándose como una deidad en activo de la disciplina que parece no tener techo.

Un San Valentín movidito

La agenda para este 14 de febrero viene cargada de adrenalina, con nueve finales imperdibles. Destaca eslalon, con el suizo Marco Odermatt que busca revalidar su trono frente a la amenaza de Kristofferen. En salto de esquí, el duelo de titanes en el trampolín estará entre tres pesos pesados: Kraft, Kobayashi y el vigente campeón, Lindvik. También habrán duelos de altura en el biatlón, donde Julia Simon y las hermanas Örberg son las rivales a batir.