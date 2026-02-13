El Zurich Maratón de Sevilla sube otro escalón en 2026: “Sevilla se convierte en epicentro del atletismo mundial"

José Luis Sanz, alcalde de Sevilla, presenta una cita que este domingo correrán 17.000 atletas, 200 de ellos de élite, en una edición 2026 que llega con novedades

José Luis Sanz posa con la delegada María Tena y con algunos competidores en el Maratón de SevillaED

El Zurich Maratón de Sevilla 2026 se celebra este domingo 15 de febrero con algunas novedades importantes para consolidarse como una de las citas más importantes de la distancia a nivel internacional en cuanto a marcas y resultados deportivos y, también, en cuanto a su propio crecimiento a nivel de participación.

Este viernes se ha presentado oficialmente en el Ayuntamiento de la mano del alcalde José Luis Sanz, quien ha destacado las bondades del maratón hispalense. "Este domingo Sevilla se convierte en el epicentro del atletismo mundial con el Zurich Maratón de Sevilla. Es una prueba única que cuenta con el recorrido más plano de Europa, en una ciudad que está a nivel del mar, con un clima idóneo para competir, un público que se siempre se vuelca con los atletas y que, además, transcurre por el casco histórico de la ciudad más bonita del mundo”, destacaba el alcalde hispalense.

“Esta prueba reúne unas condiciones que hacen que cada vez más atletas quieran correr en Sevilla y que nos han llevado a batir este año el récord de participación, con 17.000 corredores”, ha añadido Sanz, quien también ha resaltado que “el maratón se ha convertido en el tercer motor económico de Sevilla tras Semana Santa y Feria y va a ser retransmitido por 330 canales TV y vista por más de 880 millones de hogares de todo el mundo”.

Junto al alcalde, también han asistido a la presentación los maratonianos Justus Kipkorir (Kenia) y Andualem Belay (Etiopía), candidatos al triunfo en categoría masculina, y las kenianas Jackline Chelal y Beatrice Cheserek, favoritas en féminas, así como la española Fátima Ouhaddou, vigente campeona de Europa de maratón, y que se inició en el atletismo en Casariche (Sevilla).

Así mismo, también han participado Fran Chico, director de Sport Life; Sonia Mansilla, directora de Marketing y Comunicación de Zurich Seguros; Fernando Rodríguez, delegado de ventas del sur de España en TotalEnergies Electricidad y Gas; y Sebastián Ballester, Marketing Iberia en ASICS Corporation.

Un maratón solidario con Andalucía

En la presentación Sonia Mansilla, directora de Marketing y Comunicación de Zurich Seguros, ha querido destacar el impacto social que tiene el patrocinio de Zurich, y es que con motivo de las graves inundaciones en Andalucía que han obligado a evacuar a más de 11.000 personas, dejando a muchas familias en una situación muy vulnerable, la Fundación Zurich destinará la recaudación íntegra del programa 1 euro / finisher de la Zurich Maratón de Sevilla a la Fundación Betania.

Esta aportación se dedicará a proyectos de ayuda a las personas y familias damnificadas por las inundaciones, reforzando la labor de emergencia que Betania está llevando a cabo en las zonas afectadas.

Por su parte, Fran Chico, director de Sport Life, ha comentado que “estamos encantados de acompañar el crecimiento imparable de este maratón y de poner todo de nuestra parte para consolidarlo en el top mundial de pruebas de fondo. En esta misma línea, estamos muy satisfechos con el incremento progresivo de participantes de estos últimos años, en línea con el objetivo marcado por el alcalde José Luis Sanz de llegar a los 20.000 participantes, algo que estoy seguro que alcanzaremos en la próxima edición”.

Nuevo recorrido y participación histórica en el maratón hispalense

Entre las novedades de esta edición destaca un nuevo recorrido que por primera vez tiene la salida y la meta en distintas ubicaciones; así, la salida se traslada a la avenida de María Luisa mientras que la meta se mantiene en el Paseo de las Delicias. Además, la salida se realizará por oleadas para que todos los participantes puedan correr con facilidad desde el primer momento.

Estas medidas han permitido ampliar el número de participantes hasta los 17.000 inscritos, lo que supone el récord absoluto de la prueba, superando en 3.000 los de la última edición.

Con ello, esta edición va a dejar números de récord para la historia, como el de participación extranjera (53,07%), femenina (21,42%) o el que cuenta con más sevillanos y andaluces inscritos en 41 años. De los 17.000 corredores, 8.954 inscritos son extranjeros de más de 100 nacionalidades. Por primera vez habrá más de 3.000 franceses dispuestos a completar los 42.195 metros de la carrera hispalense.

Habrá 2.596 sevillanos y hasta 3.689 andaluces, lo que suponen las mejores cifras de la historia. Como curiosidad, también habrá en la línea de salida 1.336 madrileños, la segunda provincia con más corredores. Especialmente significativo es la incorporación de la mujer a la prueba, que contará con 3.613 mujeres inscritas (récord también histórico).

Unos 200 atletas de elite en Sevilla

Entre los casi 200 atletas de élite que se citarán en Sevilla este domingo destacan en categoría masculina los nombres algunos corredores que ya han disfrutado anteriormente del recorrido más plano de Europa, como el etíope Asrar Hiyrden Abderehman, ganador aquí en 2022 y que paró el crono 2:04:43 (récord de la prueba en ese momento), su compatriota Adugna Takele Bikila, que fue cuarto ese mismo año, o el ganador de la edición 2019, Tsedat Abeje Ayana.

Junto a ellos, entre los principales favoritos aparecen los también etíopes Shura Kitata Tola (ganador del maratón de Londres en 2018 batiendo al mismísimo Eliud Kipchoge en esa edición) y Andualem Belay Shiferaw (ganador en Castellón o Riga). Tola, además, ha ganado los maratones de Roma y Frankfurt.

En categoría femenina, entre las candidatas a subir al pódium se encuentra la andaluza Fátima Ouhaddou, vigente campeona de Europa de maratón, y que se inició en el atletismo en Casariche (Sevilla), donde residió desde los 8 años hasta que se mudó Aguilar de la Frontera (Córdoba). Con sus 2h24:05 acredita la séptima mejora marca entre las inscritas, aunque llega a la capital sevillana dispuesta a mejorar este crono.

Junto a ella competirán la ganadora de 2023, la keniana Jackline Chelal y atletas como las etíopes Buzunesh Getachew Gudeta y Mulat Tekle Godu, la finlandesa Alisa Vainio o la también keniana Rebecca Chepkwemoi.