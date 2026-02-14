Espanyol - Celta: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 24 de LaLiga

Tras la dura derrota 4-1 en La Cerámica ante el Villarreal, el Espanyol recibe al Celta de Vigo en el RCDE Stadium en un partido que puede marcar el rumbo inmediato de ambos equipos en LaLiga EA Sports, con los pericos necesitando reencontrar su mejor versión y los gallegos tratar de aprovechar ese bache para adelantarlos en la clasificación

El RCD Espanyol, actualmente asentado en la sexta posición de LaLiga EA Sports 2025/26, llega al encuentro tras una semana complicada en la que perdió contundentemente por 4-1 frente al Villarreal, un resultado que ha puesto en evidencia las dificultades del equipo especialmente en defensa y que ha aumentado la presión de cara a este duelo ante el Celta. El equipo de Manolo González ha alternado buenos resultados con tropiezos en esta primera mitad de campaña, y si bien mantiene un margen de tranquilidad instalado incluso en posiciones europeas, necesita recuperar sensaciones para no verse metido en una dinámica negativa.

El RC Celta de Vigo visita el RCDE Stadium tras encadenar varias jornadas con resultados que no terminan de elevarle en la clasificación. Los gallegos suman puntos similares a los del Espanyol, y en la última vez que se vieron las caras en Balaídos, el Espanyol se impuso por 0-1 con gol en el tramo final de Kike García, un antecedente que dará confianza a los periquitos y avisará a los vigueses de la necesidad de dejar atrás los errores defensivos.

En la clasificación, el Celta y el Espanyol están separados por solo un punto, un reflejo de lo apretada que está la zona de media tabla para arriba, donde cualquier resultado puede tener impacto inmediato en las aspiraciones europeas o en el camino hacia ellas. La falta de regularidad de ambos equipos en las últimas jornadas ha marcado el ritmo de sus campañas, con unos vigueses que han mostrado capacidad para competir en la mayoría de sus salidas y unos periquitos que han alternado partidos convincentes con otros más flojos, como el reciente ante el Villarreal.

En los enfrentamientos directos recientes, el Espanyol ha tenido la mano en los duelos con el Celta, en la actual temporada ya ganó en Balaídos y en la anterior temporada también logró imponerse como visitante, lo que puede pesar en la preparación mental de ambos equipos. Sin embargo, cada partido es distinto y la necesidad de sumar puntos en este tramo de LaLiga añade un punto extra a un duelo que ambos encaran con ambición.

Espanyol - Celta de Vigo: fecha y horario del partido en la jornada 24 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports que enfrenta a RCD Espanyol y Celta de Vigo en el RCDE Stadium está programado para el sábado 14 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 14:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 24 de LaLiga que enfrentará a Espanyol y Celta de Vigo?

El Espanyol - Celta de Vigo de la jornada 24 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de M+ LALIGA (M54 O110), M+ LALIGA HDR (M440 O111) y LaLiga TV Bar, que cuentan con los derechos de los encuentros de LaLiga EA Sports. Para acceder a esta emisión será necesario disponer de una suscripción activa a la plataforma de contenidos deportivos correspondiente.

Espanyol No Iniciado - Celta

¿Cómo seguir online el Espanyol - Celta de Vigo, encuentro de la jornada 24 de LaLiga?

Además de poder visualizarlo bajo suscripción, tienes la posibilidad de seguir el Espanyol - Celta de Vigo de manera online en el directo que ofrece ESTADIO Deportivo, a través de nuestra web, merced a un minuto a minuto con todos los detalles de lo que acontezca sobre el césped del RCDE Stadium. Una vez finalice el encuentro, la cobertura de ESTADIO Deportivo continúa con la crónica del duelo, las declaraciones de los protagonistas en zona mixta y las posibles acciones polémicas.