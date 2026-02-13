Manolo González ensalza la labor de Claudio Giráldez en el Celta de Vigo: "Ha sido valiente para que sea así"

El técnico del Espanyol, en la previa del choque contra el conjunto gallego, ha valorado el uso de la cantera por parte del entrenador de Porriño, al que se enfrenta tras perder ante el Villarreal en La Cerámica por 4-1

El Espanyol recibirá mañana al Celta de Vigo en el RCDE Stadium, en el encuentro correspondiente a la jornada 24 de LaLiga EA Sports. Por ello, como viene siendo habitual, Manolo González ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para valorar el choque frente a lo de Claudio Giráldez, que vienen de tres 'pinchazos' consecutivos en el campeonato doméstico. Por su parte, el técnico del conjunto perico analizó al rival, así como la crisis de resultados que atraviesa el equipo y las posibles bajas para el partido.

Manolo González se acuerda del Manchester City de Guardiola

De esta manera, Manolo González se sinceró por la racha de resultados que atraviesa el Espanyol: "Yo ya lo dije y ojalá me hubiese equivocado porque tampoco me esperaba que la mala racha fuese así. Pero es que las malas rachas por desgracia siempre llegan en el fútbol. El City el año pasado no sé cuánto estuvo sin ganar, y mirad el potencial del equipo y su entrenador. Las rachas se giran teniendo cabeza, calma y siendo positivos. No por prenderle fuego a todo va cambiar". Además, el técnico fue muy claro por los horarios que les toca jugar a su equipo: "Hay que pensar en la gente que viene al campo. Mucha gente viene un lunes al partido a las 9, se va a casa a las 11, se va a dormir a la 1 y se levanta a las 5 para irse a trabajar. Y te cuesta la vida pagar el carnet de socio, que vale una pasta. Los perjudicados son ellos. Como entrenador, jugar un lunes a las 9 te da igual, el problema es para el espectador".

Además, Manolo González confirmó la ausencia de Calero para recibir mañana al Celta de Vigo: "Será baja. El día del Villarreal, ya notó molestias en el calentamiento. Su cambio en el descanso ya fue por este motivo. En principio volverá a estar disponible la semana que viene, pero no queremos arriesgarnos a que haya una lesión más grave". Sobre la semana de entrenamientos, el entrenador del Espanyol ha explicado que "hemos intentado que la gente llegue de la mejor manera posible. Lo del jueves no nos afectó demasiado, porque a dos días del partido es el día de menos carga. El equipo entrenó con sesión de vídeo, pizarra y gimnasio. Llegamos bien y vamos a competir al máximo nivel".

Manolo González rechaza la polémica con Claudio Giráldez

Por otro lado, Manolo González reconoció el nivel del Celta de Vigo: "Es un rival duro. Ha hecho muchas cosas bien en los últimos años. Ha conseguido que la gente se enganche con el equipo, ha potenciado mucho la cantera. El míster ha sido valiente para que sea así. Es un equipo que juega bien y está bien trabajado. Siemrpe rota y lo hace bien. Pero ganando mañana se quedará a cinco puntos".

Por último, Manolo González no quiso entrar en polémica con Claudio Giráldez: "No voy a comentar nada de eso, porque comente lo que comente, quien sea le va a dar una vuelta. No me voy a meter en más charcos en toda la temporada. Es un gran entrenador. Es un equipo que a mí me gusta cómo juega y es reconocible. Para mí es muy bueno y no tengo nada más que decir. No voy a entrar valorar opiniones que no son mías, en este caso son opiniones que tuvo él".