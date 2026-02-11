Pol Lozano le manda un mensaje a la afición del Espanyol

El centrocampista blanquiazul se ha pronunciado sobre la mala dinámica que lleva en el campeonato liguero y ha confesado cuál puede ser el motivo principal

El centrocampista del Espanyol Pol Lozano ha afirmado este miércoles que el equipo se ha "ganado el crédito" para que la afición "pueda confiar" en él, pese a la mala dinámica de resultados en este 2026, con un punto de 18 posibles.

El futbolista ha recordado, en rueda de prensa tras el entrenamiento en la Ciudad Deportiva Dani Jarque, los resultados antes del parón navideño: "Hay que confiar en el equipo que ha hecho 34 puntos en la primera vuelta. Fue espectacular y nos merecemos ese punto de confianza".

Pol Lozano, de todos modos, ha reconocido que tras perder 4-1 contra el Villarreal "no es fácil" afrontar esta semana: "Mentalmente tenemos que limpiar un poco lo que nos está pasando, pero tenemos una oportunidad única, porque jugamos en casa (este sábado contra el Celta)".

El catalán ha añadido que la reacción del bloque "pasa más por un tema mental" y ha señalado que una victoria sería el mejor bálsamo: "Estamos convencidos de poder recuperar la sensación de ser capaces de ganar a cualquier equipo. Estamos tranquilos y queremos recuperar el tema mental lo antes posible".

El medio ha insistido en que el equipo está seguro de poder "revertir la situación" y ha augurado que será "esta semana" ante el cuadro gallego.

"Al final, cuando ganas todo se ve de otra forma y creas la confianza de poder ganar a cualquiera como la teníamos hace un mes o dos", ha añadido el canterano.

Pol Lozano le manda un mensaje a todo el grupo, cuerpo técnico incluido

Además, Pol Lozano ha reconocido que, en el diagnóstico del bajón de rendimiento del equipo, "seguramente" exista también una cuestión física. "Tenemos que ganar más duelos individuales", ha comentado.

Preguntado por las actuaciones arbitrales, el futbolista ha explicado que en los últimos partidos no está cayendo "nada a favor" del Espanyol, pero no cree que sea un tema de arbitraje. "Es obvio que han fallado, pero si el árbitro falla y nosotros metemos más goles que el rival, no estaríamos hablando de esto", ha agregado.

Respecto al planteamiento del club en el mercado de invierno, con el extremo belga Ngonge como único fichaje, y su posible relación con el rendimiento del equipo, Pol Lozano ha afirmado que la plantilla "no es como para perder tanto". "La explicación viene más por un tema de fútbol", ha zanjado Pol Lozano.

Los números del Espanyol hablan por sí solos

El Espanyol encadena un empate y cinco derrotas, la última contra el Villarreal por un contundente 4-1, partidos en los que su rendimiento defensivo ha sido señalado y ha lastrado la excelente dinámica de resultados que sumaba el equipo hasta el parón navideño.El cuadro blanquiazul ha perdido toda su fortaleza atrás. Desde el primer partido de este año 2026, los catalanes han encajado 14 goles. Esta cifra es prácticamente la mitad de la totalidad que han recibido los periquitos en toda la temporada (31) y enciende las alarmas en el vestuario.

La última vez que el Espanyol dejó la portería a cero fue hace dos meses, contra el Getafe el pasado 13 de diciembre (0-1). Desde entonces, los pupilos del entrenador Manolo González siempre han encajado. Recuperar la solidez colectiva es la prioridad para el cuerpo técnico de cara a los próximos compromisos.