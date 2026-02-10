El Espanyol apuesta por la autocrítica tras la derrota ante el Villarreal pero no olvidan la actuación arbitral

Jugadores como Pol Lozano, que lamentaron públicamente el gol anulado a El Hilali, o Cabrera destacaron el aspecto defensivo como una de las claves del 'pinchazo' en La Cerámica, el cuarto consecutivo en LaLiga EA Sports

El Espanyol cayó duramente derrotado en el encuentro del pasado lunes ante el Villarreal en La Cerámica. Pese a que a los de Manolo González se pudieron adelantar en el marcador con el gol anulado a Omar El Hilali, el conjunto de Marcelino mostró su firmeza en casa con una gran actuación de Mikautadze. Por ello, diferentes jugadores del equipo perico quisieron mostrar su autocrítica tras la finalización del choque, además de valorar las decisiones arbitrales que se llevaron a cabo durante los 90 minutos, con Adrián Cordero como colegiado principal y Valentín Pizarro en el VAR.

Pol Lozano cuestiona el gol anulado al Espanyol en la primera parte

Pol Lozano, titular indiscutible con Manolo González, volvió a jugar los 90 minutos contra el Villarreal tras quedarse en el banquillo en el choque de la pasada jornada frente al Alavés. El centrocampista del Espanyol fue muy crítico con su equipo, por lo que no tuvo dudas en afirmar que "es un momento. Pido perdón por la vergüenza que hemos pasado hoy. Contra el lo único que queremos son los tres puntos, esperemos que estén con nosotros pase lo que pase". Sin embargo, el jugador de 26 años cuestionó el gol anulado a Omar El Hilali en la primera parte, que hubiese supuesto el 0-1 en La Cerámica: "Lo de este año con los árbitros es lamentable, sinceramente. Te pones 0-1 en este campo y te anulan el gol sin saber todavía por qué. Ves 20 veces la acción y las 20 veces no es falta. El criterio este año nos está cayendo del otro lado de la moneda. Pero esto no determina nada. Nos metieron el primero y no supimos en ningún momento estar en el partido".

Por su parte, Leandro Cabrera, que logró el único tanto del Espanyol frente al Villarreal, valoró la crisis de resultados que está atravesando el equipo actualmente: Hay que mirarse uno mismo, ser autocrítico, tampoco hay que pegarse un tiro en las piernas, pero hay que cambiar cosas. Sigo creyendo en este equipo, en lo que somos, pero hay que volver a lo que fuimos en la primera vuelta. En esta racha negativa muchos partidos se fueron por detalles o por cosas que no se pueden controlar, pero hay que hincar cabeza y cerrar la portería. Creo que esa es la clave: dejar la portería a cero".

El Espanyol, señalado en la parcela defensiva

Uno de los factores que está condenando a los de Manolo González en el arranque de 2026 está siendo el aspecto defensivo, ya que han encajado 14 goles en seis partidos. Sobre este aspecto habló el técnico del Espanyol en la rueda de prensa posterior al choque contra el Villarreal: "Estábamos desajustados en la presión y un rival así te penaliza. Sé que son cuatro ocasiones claras, pero es que son tres chutes a puerta. Dmitrovic no pudo hacer nada. No podemos conceder estas situaciones". Además, el Espanyol se ha quedado sin lograr un tanto en dos encuentros, contra el Barcelona y Girona, contra los que cayeron derrotados. Tras ello, el conjunto perico pondrá el foco en la cita de este sábado ante el Celta de Vigo en el RCDE Stadium, con el que se distancian en apenas dos puntos en la clasificación de LaLiga EA Sports.