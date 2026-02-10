Marcelino, sobre la lesión de Gerard Moreno: "﻿Quiso probarse en el calentamiento pero no quisimos arriesgar"

El técnico del Villarreal ha reconocido que han vuelto a ser "contundentes" en las áreas y eso ha facilitado el triunfo, también ha destacado el papel de Pépé, autor de uno de los goles

Marcelino García Toral, técnico del Villarreal, analizaba así el contundente triunfo con el que ponían fin a tres jornadas sin ganar en LaLiga. "Estamos orgullosos de sumar a estas alturas de competición 45 puntos. Hace dos años que vine aquí y sumamos 42 en la jornada 32. Veníamos de una racha que no queríamos, pero es difícil mantener un ritmo alto. Veníamos de jugar en dos campos complicados y del partido ante el Madrid. Era un partido difícil porque venía el sexto y si nos ganaban se ponían a cinco puntos. Estamos muy satisfechos y la afición también pudo disfrutar. Somos el primer equipo de LaLiga que le mete cuatro goles al Espanyol, sabíamos la entidad del rival. Seguro que nos da confianza esta victoria. Tenemos que seguir porque queda mucho. La segunda vuelta siempre se hace larga y complicada y estoy orgulloso del partido que han hecho", ha explicado antes de responder a más preguntas.

La clave del triunfo

Hemos hecho, en líneas generales, un partido completo. Empezamos bien con dos opciones para adelantarnos y luego hubo una fase con varias pérdidas. Llegó el primer gol y luego el segundo. Eso nos transmitió mucha confianza. Aunque en los minutos previos, dominamos. Iniciamos el segundo tiempo con un golazo y el cuarto con otra extraordinaria jugada. Estamos contentos porque volvemos a ser contundentes en las áreas. Permitimos al rival muy poco. Ese gol de estrategia nos fastidia en el tramo final porque nos colocábamos tercero en la tabla, pero estamos orgullosos".

Cómo está Gerard Moreno

"No ha jugado porque tenía unas molestias durante la semana. Entrenó dos días con normalidad, pero esta mañana ha llegado con alguna molestia. Nos generó dudas y quiso probarse en el calentamiento. No se vio completamente bien y no quisimos arriesgar. Todas las partes pensamos que lo mejor era no iniciar".

No era un partido fácil como refleja el marcador

"El equipo necesitaba ganar porque cuando no lo haces te genera cierta incertidumbre. No era justo que no ganásemos alguno de esos partidos. Nos faltaba contundencia en las áreas. El rival nos llegaba poco y nos penalizaba mucho. En otros partidos, nos hubiese gustado tener más precisión arriba. Hoy no hemos concedido prácticamente nada y arriba encontramos movilidad, más precisión y asociación".

El partido de Pépé

"Le vino muy bien el partido de Pamplona porque le hicieron un penalti y dio una asistencia. Eso le dio más confianza. Hoy ha estado activo, profundo, veloz, agresivo en ataque... Cuando reúne esas cualidades que tiene y las pone en el campo resulta un jugador diferencial. Estamos muy satisfechos de volver a ver a este jugador cuando tiene este estado de ánimo. Cuando el equipo funciona a nivel colectiva de buena manera, hace que las individualidades vayan mejor".

El gol del Espanyol les baja a la cuarta plaza

"Igual nos relajamos. Es una pena. Llevamos tiempo recibiendo gol y este era evitable. Nos hubiésemos visto terceros sin ese gol. Aunque no nos guste, con 4-0 el mal es menor. Lo que resulta más dañino fue el día de Osasuna, por ejemplo. Si no hubiésemos encajado, estaría un poco más contento".