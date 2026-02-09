Villarreal - Espanyol: horario, canal y dónde ver hoy en TV la jornada 23 de LaLiga

El Villarreal CF y el RCD Espanyol se enfrentan esta jornada en el Estadio de la Cerámica en un duelo marcado por la necesidad de reaccionar tras varias semanas complicadas, con el conjunto amarillo defendiendo su posición en la zona Champions y con los pericos tratando de frenar su caída después de un tramo muy negativo de resultados

El Villarreal llega al encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga como cuarto clasificado con 42 puntos, una posición que sigue siendo privilegiada, pero que empieza a verse amenazada por el buen momento del Betis, situado tan solo a siete puntos. El equipo amarillo atraviesa uno de sus peores momentos del curso, con cuatro derrotas consecutivas y un empate en su último compromiso liguero ante Osasuna en El Sadar (2-2). Una dinámica preocupante que ha hecho saltar las alarmas y que obliga al Submarino Amarillo a reencontrarse con la victoria para no perder impulso en la lucha por la Champions.

El RCD Espanyol tampoco atraviesa una fase positiva. El conjunto perico acumula tres derrotas y un empate en sus últimos cuatro partidos, entre ellos la reciente derrota por 1-2 ante el Alavés, en un encuentro que se le escapó tras ir por delante. Este bajón ha frenado el gran rendimiento mostrado en la primera vuelta, cuando llegó a situarse en la quinta posición y se consolidó como una de las sorpresas del campeonato.

Aun así, el Espanyol se mantiene en puestos europeos, con 34 puntos en la sexta plaza, aunque ya ha perdido la quinta posición a manos del Betis. El duelo en La Cerámica se presenta como una oportunidad clave para ambos, el Villarreal necesita cortar su mala racha y reforzar su candidatura a la Champions League, mientras que los pericos buscan recuperar sensaciones para no salirse de los puestos europeos.

Villarreal No Iniciado - Espanyol

Villarreal - Espanyol: fecha y horario del partido en la jornada 23 de LaLiga EA Sports

El partido correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports que enfrenta a Villarreal CF y RCD Espanyol en el Estadio de la Cerámica se disputará el lunes 9 de febrero de 2026, con inicio previsto a las 21:00 horas.

¿Dónde ver en directo en televisión el partido de la jornada 23 de LaLiga que enfrentará a Villarreal y Espanyol?

El Villarreal - Espanyol de la jornada 23 de LaLiga EA Sports será ofrecido a través de DAZN LaLiga (M55 O113) y LaLiga TV Bar, plataformas que cuentan con los derechos de emisión del campeonato. Para acceder a la retransmisión será necesario disponer de una suscripción activa.

¿Cómo seguir online el Villarreal - Espanyol, encuentro de la jornada 23 de LaLiga?

