Marcelino confirma una baja para recibir al Espanyol y alerta por la situación de Ayoze Pérez

El técnico del Villarreal compareció en rueda de prensa en la previa del choque ante los de Manolo González donde desveló la ausencia confirmada de Thomas Partey para el partido de La Cerámica y apuntó las novedades por el estado del ex del Betis

El Villarreal recibirá mañana lunes al Espanyol en La Cerámica, en el encuentro correspondiente a la jornada 23 de LaLiga EA Sports. Los de Marcelino volverán a jugar ante su afición tras la derrota ante el Bayer Leverkusen y el empate frente a Osasuna en El Sadar. Por ello, el técnico del conjunto castellonense ha comparecido, en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para analizar lo que espera del choque contra los de Manolo González. Además, ha confirmado la baja de Thomas Partey y ha comentado el estado de forma de Ayoze Pérez.

Marcelino analiza la crisis de resultados del Villarreal

De esta manera, Marcelino, en la previa del partido contra el Espanyol, ha valorado la crisis que atraviesa: "Veníamos de una racha negativa en cuanto a resultados. Desgraciadamente, en la Champions llegamos a una situación en la que no nos jugábamos objetivos deportivos y eso siempre está en la mente del futbolista a la hora de afrontar esos partidos y pensar en el siguiente, sobre todo con tan poco margen entre encuentros, como pasó con el partido de Pamplona". En este sentido, el técnico del Villarreal apuntó que "en Liga veníamos de dos derrotas consecutivas, pero jugamos dos partidos muy complicados, uno contra el Real Madrid en casa y otro contra el Betis fuera. Creo que en ambos competimos a un buen nivel. Luego nos tocó ir a Pamplona, que es otra salida muy difícil, como demuestra un tramo de temporada suficientemente amplio. Quizás nos hubiera gustado tener más fluidez con balón, pero también hay que valorar lo que hace el rival".

Por otra parte, Marcelino analizó al Espanyol y los últimos resultados cosechados por los de Manolo González: "Es un rival directo porque sumó 34 puntos en la primera vuelta, lo que me parece una puntuación extraordinaria. Eso demuestra que es un equipo muy competitivo. Ahora quizá no le están saliendo algunas situaciones puntuales, pero, por ejemplo, contra el Alavés tuvo ocasiones claras para ganar y en el descuento pudo empatar. Contra el Valencia perdió con un penalti en el último minuto. Son situaciones que te pueden marcar a favor o en contra, pero está claro que es un equipo con una estructura muy definida, un estilo claro y muy difícil de ganar. Ha conseguido cuatro victorias fuera de casa, además en campos importantes, y eso demuestra su nivel. Nosotros jugamos en casa, queremos ganar y sabemos lo que supone este partido: si ganamos, los alejamos a once puntos más el "average", si perdemos, se ponen a cinco"

Marcelino destaca las novedades en la convocatoria del Villarreal

Además, Marcelino comentó las novedades en la convocatoria del Villarreal, que viene de presentar a Alfon y Freeman: "Thomas seguro que no va a estar, porque todavía no ha podido trabajar con el equipo en plenitud. En el caso de Ayoze se ha ido incorporando de manera progresiva al grupo y hoy, después del entrenamiento, veremos y decidiremos si ya está disponible o si es más prudente esperar un poco más. Sobre todo porque, si el propio futbolista siente que no se encuentra en plenitud, preferimos dejarle algo más de tiempo. Es verdad que ha habido algunos que han tenido molestias a lo largo de la semana y no han podido entrenar todos los días con el grupo, pero creemos que vamos a poder disponer de todos ellos".

Por último, Marcelino concluyó afirmando que "Gerard Moreno y Sergi Cardona tuvieron algunos problemas durante la semana. Con algunos jugadores tenemos que ser especialmente prudentes y analizar bien las cargas de trabajo, profundizar todo lo que podamos en ese aspecto para intentar evitar lesiones. En principio, la previsión es que entrenen todos los jugadores de los que estamos hablando, repito, excepto Thomas Partey, que todavía no está en una dinámica total con el grupo”.