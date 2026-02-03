Los futbolistas de LaLiga que acaban contrato y aún no han renovado: oportunidades en el mercado a coste cero

Los 20 equipos de LaLiga tienen jugadores que acaban contratos, algunos son auténticas gangas que no durarán mucho sin encontrar equipo...

El mercado de invierno cerraba sus puertas la pasada medianoche y muchos clubes apuraron hasta el último minutos para reforzar sus plantillas para los meses de competición que restan. Algunos de esos jugadores que protagonizaron movimientos en los últimos días de mercado estaban cercanos a acabar sus contratos, lo que ayudaba a que cambiaran de aires, sin embargo, hay muchos otros en la misma situación que no han movido un dedo, por lo que apurarán sus últimos meses de contrato en sus actuales clube para salir ya en verano y buscar un nuevo equipo como agente libre.

Esto, sin duda, supone que el futbolista en cuestión pueda recibir mayores ofertas no solo en clubes interesados sino también en lo económico ya que no hay negociación de por medio con el otro club, solo con el futbolista que se lleva su prima de fichaje. De hecho, estos profesionales que acaban contrato el próximo 30 de junio pueden negociar legalmente desde el pasado 1 de enero con cualquier club que quiere sus servicios.

Por ejemplo, uno de los casos más sonados ha sido el de Óscar Mingueza. El lateral derecho del Celta de Vigo acaba contrato y este mes de enero la Juventus llamó a su puerta para intentar adelantar su fichaje a este invierno. Sin embargo, el Celta se negó por activa y por pasiva, prefiriendo tener al futbolista aunque se marche gratis en unos meses a venderlo ahora por una cantidad baja. No en vano, desde Italia apuntaban que la 'Vecchia Signora' ya tiene un preacuerdo con el catalán para firmar a coste cero el próximo verano.

Pero hay muchos otros y vamos a repasar sus nombres en la galería de fotos que acompaña a esta información. Hay futbolistas de todos los equipos de LaLiga en esta situación de acabar contrato el próximo 30 de junio. Un mercado cada vez más atractivo para los equipos españoles con problemas financieros y que por tanto pueden firmar en los próximos meses o bien han firmado de cara a la próxima temporada aunque todavía no hayan sido oficializados...