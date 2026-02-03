Así cierra el mercado de fichajes de invierno, los grandes movimientos de esta ventana, desde Benzema a Lookman

El mercado de fichajes de invierno baja el telón con nombres propios como Ademola Lookman, Benzema, Strand Larsen, Matías Vecino y Obed Vargas, protagonistas de los movimientos más destacados de la ventana

Se acabó el margen de maniobra. El mercado de fichajes de invierno 2025-2026 ya es historia en LaLiga y en las ligas internacionales, donde los clubes tenían de plazo hasta las 00:00 (en España) y a las 21:00 (en las distintas ligas europeas) del lunes 2 de febrero para cerrar e inscribir sus incorporaciones. Con el reloj llegando a cero, se puso fin a una ventana marcada por la prudencia económica, los movimientos estratégicos y un protagonismo claro de las cesiones frente a los grandes desembolsos.

Aunque quedaron varias negociaciones abiertas hasta última hora, fueron pocos los acuerdos que terminaron cristalizando. Aun así, algunos clubes lograron reforzarse de forma significativa para encarar la segunda mitad del curso.

El Atlético de Madrid, el gran agitador del mercado español

Dentro del panorama nacional, el Atlético de Madrid fue el equipo que más ruido generó. El conjunto rojiblanco apostó fuerte con la llegada de Ademola Lookman, el fichaje más caro del invierno en España tras abonar cerca de 35 millones de euros a la Atalanta. La operación responde a la necesidad de revitalizar un ataque que había perdido fluidez en los últimos meses.

Además, el club del Metropolitano cerró en el último día la incorporación del centrocampista Obed Vargas, procedente del Seattle Sounders, y apuró hasta el límite para inscribir al joven Rodrigo Mendoza, llegado desde el Elche en una operación estimada en torno a los 16 millones. En el capítulo de salidas, nombres como Conor Gallagher, Raspadori o Javi Galán dejaron ingresos superiores a los 60 millones, lo que permitió cerrar el mercado con un balance positivo.

Cesiones y movimientos contenidos en LaLiga

Más allá del Atlético, el mercado español estuvo dominado por operaciones de bajo coste. La mayoría de clubes optaron por cesiones hasta final de temporada o fichajes muy ajustados. El Celta de Vigo fue una de las excepciones, reforzándose con Matías Vecino, que llegó libre desde la Lazio, y con el lateral Álvaro Núñez, procedente del Elche y con contrato hasta 2030.

Precisamente el Elche fue protagonista tanto en salidas como en llegadas. Además de Núñez, el club ilicitano recuperó a un viejo conocido como Tete Morente, procedente del Lecce. Otros movimientos destacados fueron las cesiones de Luvumbo al Mallorca, Birmancevic al Getafe, Ngonge al Espanyol o Diabaté al Alavés.

Un mercado europeo marcado por la contención… salvo en Inglaterra

A nivel continental, el mercado invernal reflejó una reducción general del gasto en las cinco grandes ligas. Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia invirtieron menos que el curso pasado, confirmando una tendencia de mayor control financiero. Sin embargo, la Premier League volvió a marcar la diferencia, concentrando cerca del 50% del gasto total europeo, con más de 400 millones de euros invertidos.

Clubes como Manchester City, Crystal Palace, Tottenham o West Ham lideraron las cifras, situando a Inglaterra como el auténtico motor del mercado. El fichaje más caro fue el de Antoine Semenyo por el City, mientras que el Crystal Palace pagó una cifra cercana a los 50 millones por Jørgen Strand Larsen.

Bombazos internacionales y mercados emergentes

Fuera de Europa, uno de los movimientos más sonados fue el fichaje de Karim Benzema por el Al-Hilal, cerrando su etapa en el Al-Ittihad y protagonizando otro gran titular del invierno. También destacaron los mercados considerados secundarios, como la MLS, la Saudi Pro League y, especialmente, el Brasileirao, que sigue creciendo a pasos agigantados con inversiones históricas.

El Flamengo, por ejemplo, convirtió a Lucas Paquetá en el fichaje más caro de la historia del fútbol brasileño, en una muestra clara del nuevo peso económico del campeonato sudamericano.

Balance final de una ventana prudente

En resumen, el mercado invernal 2025-2026 se despide con más estrategia que espectacularidad. Menos gasto, más cesiones y una Premier League que sigue marcando el ritmo del fútbol mundial. En LaLiga, el Atlético lideró los movimientos, mientras el resto de clubes apostaron por reforzarse sin comprometer su estabilidad financiera.