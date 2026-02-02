El 'deadline day' en blanquirrojo: abre y cierra con Maupay "al 99,9%"... sin descuidar al filial

Aparte de recuperar a Gattoni y reclutar al delantero galo, titular en su primera oportunidad, el resto de esfuerzos se han centrado en el Sevilla Atlético

No se esperan movimientos relevantes en las últimas horas del mercado invernal en el Sevilla FC, que, a diferencia de lo que ocurrió con la ventana estival, no organizará comparecencia alguna de sus responsables tras el 'deadline'. Entonces, de madrugada, Antonio Cordón explicaba los pormenores del broche de su primera planificación al frente de los blanquirrojos, que dejó a muchos con dudas, pese a la satisfacción personal por cumplir con la encomienda de retener a algunas piezas importantes y reducir sensiblemente la masa salarial del plantel.

El de Granja de Torrehermosa ha acompañado este mismo lunes al equipo en su desplazamiento a Palma de Mallorca, pospuesto en la víspera por problemas técnicos del avión. Lógicamente, operativo en todo momento vía telefónica y con directivos con poder ejecutivo al lado, aunque la idea era no atender llamadas que no lleguen con ofertas de las consideradas fuera de mercado. De hecho, se ha tasado por encima de los 20 millones de euros a todos los activos por lo que han preguntado.

De no ocurrir nada inesperado, el Sevilla FC cerrará esta ventana, aparte de reintegrar al central Federico Gattoni a su vuelta del River Plate, con la única incorporación de Neal Maupay, un delantero por el que se porfió durante varias semanas y que aterriza con una opción de compra de cinco millones de euros. No ha perdido ni un minuto Matías Almeyda, que lo alinea como titular este mismo lunes ante el RCD Mallorca. Para su encaja económico, se rescindió al meta Álvaro Fernández, se traspasó a coste cero (aunque con derecho de recompra y un 40% de su futura venta) al Real Valladolid al central Ramón Martínez y se cedió al atacante Alfon González al Villarreal CF.

José Ignacio Navarro: "Maupay era una necesidad que teníamos; ¿Mercado cerrado? Prácticamente sí"

En los prolegómenos del Mallorca-Sevilla, la mano derecha de Cordón confirmaba que no se esperan cambios ya en el plantel: "Maupay era una necesidad que teníamos; empezamos la plantilla con solo dos delanteros y había que reforzarse ahí; aportará para jugar con ese sistema de dos delanteros y dejar una pieza en el banquillo. Neal se mueve bien en la segunda línea, ocupa bien espacios libres y es un finalizador. Nos ayudará a generar más ocasiones de peligro. ¿Mercado cerrado? Prácticamente sí, a expensas de que, cuando termine el partido, faltaría una hora para el término del mercado, pero prácticamente la plantilla está cerrada; nunca al 100% pero sí al 99,9%".

Movimientos en el filial para pelear por la permanencia

Además de la marcha de Abde Raihani al filial del PAOK de Salónica, el Sevilla FC ha aprovechado las horas finales del mercado invernal para rearmar al filial en su lucha por la permanencia en el Grupo 2 de Primera RFEF. Informan los compañeros de @TalentoBase de que ha llegado a la disciplina blanquirroja Fernando Moreno, mediocentro de 22 años que, en principio, alternará el Sevilla Atlético con el Sevilla C. El onubense estaba cedido en el Atlético Sanluqueño por la UD Las Palmas, donde ha descollado en su segundo equipo.

Además, la entidad nervionense confirmaba el regreso hasta final de curso de un viejo conocido, el lateral derecho de 24 años Valentino Fattore, sin equipo tras volverse del Aris de Salónica y probar suerte en el Marbella FC. Aportará el hispano-argentino su experiencia, al tiempo que aterriza el central de 19 años Aston da Silva, nacido en los Países Bajos pero internacional sub 19 con Luxemburgo. Procedente de las categorías inferiores del PSV, se compromete con los sevillistas hasta el 30 de junio de 2029.