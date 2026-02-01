Plan conservador de Antonio Cordón en las últimas horas del mercado del Sevilla

El director de fútbol trabaja en la recta final con la consigna de mantener lo que hay antes de arriesgarse a empobrecer la plantilla, pero no descarta fichar sobre la bocina si se dan dos posibles circunstancias

Antonio Cordón ya ha consumado su principal objetivo en el mercado invernal con el acuerdo alcanzado con el Marsella para la cesión de Neal Maupay con una opción de compra de seis millones de euros. Esta incorporación de primera necesidad ha necesitado la salida como cedido de Alfon rumbo al Villarreal y también que LaLiga catalogara de larga duración la lesión de Marcao para liberar masa salarial y hacerle hueco.

Ahora, a un día de que se cierre esta ventana, la gran pregunta es si el club nervionense planea nuevos movimientos para completar la hoja de ruta que filtraron desde la planta noble y que incluiría reforzar también el centro de la zaga y el centro del campo.

En primer lugar, para que haya más llegadas serían indispensable nuevas salidas que otorgaran margen de maniobra en el apartado salarial, punto sobre el que se vertebra el plan blanquiorrojo en lo que resta de mercado.

La conservadora consigna del club en la recta final del mercado

Y es que, como ha podido saber ESTADIO Deportivo, el Sevilla prioriza ahora mismo mantener lo que hay antes de agitar el plantel por el riesgo de que se empobrezca el vestuario ante las escasas opciones de garantías que ofrece el mercado en las condiciones en las que acude Antonio Cordón.

Esta es la razón por la que la entidad de Eduardo Dato ha rechazado ofertas que aparentemente podría haber sido aceptadas en busca de refuerzos, como la de ocho millones por Kike Salas realizada por el CSKA de Moscú. El Sevilla se desmarcó con la solicitud de 15 millones fijos, de acuerdo a su intención de no malvender pese a la necesidad y encontrarse en la situación de que la plantilla, lejos de mejorar, dé un paso atrás. Lo mismo ha ocurrido cuando han preguntado por otros jugadores como Juanlu, remitiéndose nuevamente a una cifra cercana de 20 millones.

Una oferta convincente o una oportunidad asequible, las dos vías posibles

Esta consigna no significa que Antonio Cordón descarte fichar en este mes de enero, pero para ello necesitaría que llegara una oferta convincente por algunos de sus puntales que fuera irrechazable y ofreciera margen para cubrir esta baja. Un escenario complicado, pero no imposible, tanto en cuanto hay clubes llamando a las puertas, como sucede con el interés reverdecido del Nápoles por el quinteño por la lesión de Di Lorenzo.

Otra opción es que se presentara una oportunidad de mercado que no exigiera desembolsos importantes y fuera suficiente con la salida de algunos de los futbolistas que no cuentan, de ahí que, por ejemplo, el club no termine de comunicarle a Fábio Cardoso su decisión este mercado, por si a última hora hubiera que enseñarle el camino de salida.

Así, Antonio Cordón está pendiente de estos frentes por si fuera posible mejorar la plantilla en las últimas horas de la ventana, pero el espacio de maniobra es muy reducido.