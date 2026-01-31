Incertidumbre hasta última hora con la salida de Fábio Cardoso: "Está frustrado"

Sumido en el ostracismo, su entorno afirma que el central está muy contrariado y que todavía no sabe con total seguridad qué pasará en la recta final de mercado, si bien lo más probable es que "se quede"

Restan dos días para que finalice el mercado invernal de fichajes y en Nervión todavía podría producirse nuevos movimientos después de la salida de Alfon González y la llegada de Neal Maupay.

De hecho, Cordón continúa trabajando por si fuera posible un nuevo refuerzo, principalmente en el centro del campo, aunque para ello debería haber nuevas salidas, y lo cierto es que el futuro inmediato de varios futbolistas seguirá en el aire hasta última hora al no conocer todavía con claridad la decisión del club y si permanecerán o no en la disciplina sevillista.

Así ocurre, por ejemplo, con Fábio Cardoso, fichaje que llegó en verano procedente del Oporto junto a Azpilicueta para reforzar el eje de la zaga, pero apenas si ha contado con protagonismo hasta el punto de que Almeyda lo ha sumido en el ostracismo. De hecho, solo suma 309 minutos en lo que va de curso y no ha disputado ni uno en los últimos cinco partidos a pesar de las bajas atrás y de emplear Almeyda una defensa de cinco. De hecho, el míster ha preferido reconvertir a Gudelj y Carmona antes de darle la oportunidad.

El entorno de Fábio Cardoso afirma que está más cerca de quedare que de irse

Esta ausencia de continuidad ha provocado que surja la posibilidad de su posible salida en este mercado, lo que el propio futbolista no ve con malos ojos, si bien como asegura su entorno a ESTADIO Deportivo todavía no se conoce con completa seguridad si seguirá o se marchará cuando resta muy poco para que finalice esta ventana, si bien apuntan que lo más probable es que finalmente permanezca hasta que acabe la temporada.

Situación que no agradaría demasiado al portugués, pues no entiende su tesitura ni el hecho de que el técnico no le tenga dentro de sus planes. Y es que su círculo afirma a esta redacción que no hay ninguna ninguna otra razón para para su segundo plano más allá de la decisión de Almeyda de no haber querido integrar en las rotaciones por el motivo que sea.

Fábio Cardoso no esperaba esta situación y está muy contrariado

En este sentido, afirman a ED que el central no se esperaba estar así cuando aterrizó en Nervión con la ilusión de ser una pieza importante y que, a día de hoy, "está frustrado", pues, obviamente no es lo que el quería después de llegar a coste cero procedente del Oporto.

Así las cosas, todavía no hay descartado ningún escenario hasta el cierre del mercado, pues al futbolista no le faltan posibles destinos, pero, por ahora, estaría más cerca de seguir.