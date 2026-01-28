Así quedan las semifinales del Europeo de Balonmano Masculino 2026: resultados y clasificaciones tras la jornada 14 de fase de grupos hoy 28 de enero

La última jornada de la segunda fase del Europeo de balonmano ha dejado un drama para los Hispanos, pero a la vez unas semifinales del más alto nivel que van a llevar la emoción hasta el final en Herning

La segunda fase del Europeo de balonmano 2026 ya es historia y ha definido lo que queda por delante para coronar al nuevo rey del viejo continente. Y lo ha hecho en un día vibrante donde el gran damnificado, pese a estar ya eliminado, ha sido el equipo español, que dice adiós a la cita continental con una imagen muy mala que deja en nada el buen trabajo hecho hasta ahora, que había mejorado con una gran victoria ante Francia, pero que al final, debido a las duras derrotas ante Alemania y Dinamarca, ha evitado terminar con buen sabor de boca después de ser arrollados por la selección del país vecino, Portugal.

Los de Jordi Ribera llegaban al partido ante los lusos con una misión, la de ganar para optar a ser terceros de grupo y pelear por el 5º puesto final, que daba acceso de forma directa al mundial del año que viene. Pero en la pista se ha visto que no era el día. Errores por doquier, fallos, fallos y más fallos, con imprecisiones, faltas de comunicación y en general, un drama para los Hispanos, que de haber superado a los portugueses, debido al resto de resultados que luego se han sucedido, habrían conseguido el objetivo, pero la goleada 27 a 35 ha mostrado todas las deficiencias de los Hispanos.

Semifinales de alto nivel

Más allá de eso, la selección de Dinamarca, vigente campeona olímpica y mundial, se medirá en las semifinales del torneo, que se disputa en Dinamarca, Noruega y Suecia con Islandia, tras cerrar la segunda fase como primer clasificado del grupo I al derrotar este miércoles por 38-24 a Noruega. El conjunto danés, no entró en ningún tipo de especulaciones, y goleó a los escandinavos para arrebatar la primera plaza del grupo a Alemania, que esta tarde se aseguró su presencia en la lucha por las medallas tras vencer por 38-34 a Francia.

La selección germana, vigente subcampeona olímpica, buscará el viernes un puesto en la final ante Croacia, primera del grupo II, que certificó el billete para las semifinales al doblegar este miércoles por 27-25 a Hungría. Por su parte, Islandia, rival de la todopoderosa Dinamarca en las semifinales, volverá a pelear, dieciséis años después de colgarse el bronce en el Europeo e Austria 2010, por el podio tras vencer este miércoles por 31-39 a Eslovenia.

Calendario de semifinales (viernes 30 de enero en Herning):

17.45. Alemania-Croacia

20.30. Dinamarca-Islandia