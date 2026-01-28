Los Hispanos se van por la puerta de atrás del Europeo

Pese a estar eliminada del Europeo de balonmano, España tenía una mínima opción para pelear por la clasificación directa al mundial, sin embargo, los Hispanos han tenido su peor día ante Portugal y se van por la puerta de atrás del torneo

La selección española de balonmano había tenido hasta ahora un papel irregular en el Europeo de balonmano 2026, pues a grandes partidos como los que disputaron ante Noruega o Francia, le sumaron derrotas dolorosas contra Alemania o Dinamarca, las cuáles hicieron que los Hispanos llegaran a la última jornada de la segunda fase del torneo continental sin opciones de pasar a semifinales, aunque con un objetivo vivo y valioso, el de pelear por la tercera plaza del grupo. De conseguirlo, los de Jordi Ribera hubieran peleado por la quinta plaza, que daba acceso directo al mundial 2027 de Alemania, pero tras su peor día de todo el evento, se van con una dolorosa derrota ante los lusos.

Un día de esos en los que no sale nada. La defensa no carbura, el ataque comete muchos errores y las combinaciones carecen de la precisión necesaria, todo esto ante un equipo que, pese a haberles ganado hace unas semanas en un torneo de preparación, dejó muestras de tener muchas carencias, especialmente en la faceta defensiva. Solo que este miércoles no lo ha parecido para nada. Por si fuera poco, la portería lusa ha tenido un gran día, limitando mucho los lanzamientos exteriores de los españoles, que de por sí no terminan de ser su fuerte.

Día negro Hispano

Todo esto ha hecho que los portugueses se fueran muy pronto en el marcador, lo que ha incrementado el nerviosismo de los españoles, cada vez más lejos de una buena versión, cometiendo error tras error y anclados en un ritmo de juego que no les beneficiaba. Aunque el problema principal era el mismo, las pérdidas de balón, lo que ha hecho que todo se complicara incluso más, haciendo que cada vez estuviera más claro que la remontada era imposible.

El drama ha seguido avanzando hasta el último momento, con una segunda parte a la que España llegó con cuatro goles de desventaja, una renta en contra que en ningún momento estuvo cerca de cercenar, hasta que finalmente los lusos siguieron ampliándola. El 27-35 que lucía el marcador al final de los 60 minutos es una muestra perfecta del día negro de los Hispanos, que dicen adiós al Europeo sin plaza para el mundial, por lo que ahora tendrán que sudar para conseguir el pase al torneo que tendrá lugar el año que viene en Alemania. Un nuevo bache en el relevo generacional del balonmano español, que eso sí, sigue dando pasos hacia conseguirlo.