España - Portugal de Balonmano | Horario, canal y dónde ver en TV a los Hispanos en el Europeo Masculino 2026

La selección española necesita un triunfo para apurar sus opciones de terminar tercera de grupo y entrar de manera directa en el Mundial de Alemania 2027

Sin opciones de medalla, pero con otro reto de vital importancia en el horizonte. La selección española de balonmano afronta este miércoles el último partido del Europeo ante Portugal y también la última oportunidad de conseguir la clasificación para el Mundial de Alemania 2027.

Los Hispanos quieren cerrar el torneo como terceros clasificados del grupo uno, lo que les otorgaría una plaza que supone el acceso directo para el próximo Campeonato del Mundo que se celebra en Alemania; eso sí, necesita una carambola, ya que además de ganar a los lusos hace falta que Alemania derrote a Francia y que Dinamarca gane o empate ante Noruega.

La última victoria cosechada ante Francia por 36-32 dejó buenas sensaciones en el banquillo de Jordi Ribera y, aunque ya no había opciones de luchar por las medallas, el equipo español se aferra a sus últimas opciones de clasificarse para la cita mundialista.

Por otra parte, Portugal busca sus opciones de clasificarse con jugadores como Luís Frade o los hermanos Costa, por lo que será un duelo exigente en el que los Hispanos buscarán resarcirse ante el equipo del país vecino tras el último partido en el Torneo Internacional disputado en Pamplona, que se saldó con victoria de los de Paulo Pereira por 31 a 34.

Habla Ian Barrufet, uno de los grandes talentos de España

Con las opciones de clasificación aún abiertas, el extremo español Ian Barrufet manifestó el estado de ánimo del banquillo, en declaraciones facilitadas por la Federación de Balonmano: "Aún tenemos posibilidades de jugar ese quinto y sexto puesto y vamos a luchar para poderlo conseguir y llegar hasta ahí".

A qué hora es el España - Portugal de balonmano

Los Hispanos se enfrentan a Portugal este miércoles 28 de enero en el tercer partido de ambos en la Main Round del Campeonato de Europa de Balonmano Masculino 2026. El duelo entre españoles y daneses está previsto para las 15:30 horas –hora peninsular española– en la localidad danesa de Herning. También este lunes se disputan los otros dos partidos del grupo de España en la Ronda Principal: Alemania - Francia (18:00 horas) y Dinamarca - Noruega (20:30 horas).

Dónde ver por TV este España - Portugal del Europeo de Balonmano Masculino 2026

RTVE suele acoger habitualmente los partidos de la selección española de balonmano y los grandes acontecimientos en los que participa. Y, en esta ocasión, no es diferente, por lo que los partidos de los Hispanos en el Europeo de Balonmano Masculino 2026 se pueden ver a través de Teledeporte y por la plataforma RTVE Play.

En ESTADIO Deportivo también estamos dando toda la información sobre este torneo, con especial hincapié en lo que hagan los Hispanos de Jordi Ribera.