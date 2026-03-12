Sorprende al proponer a Bordalás para el Athletic: "Es un perfil que podría encajar"

La continuidad de Ernesto Valverde, que acaba contrato a final de temporada, sigue siendo una incógnita y el ex jugador rojiblanco Endika Bordas pone sobre la mesa el nombre del actual entrenador del Getafe

El Athletic Club tiene 11 'finales' por delante para tratar de cerrar de forma exitosa una temporada agridulce, en la que el equipo cayó en la Fase Liga de la Champions y no pudo con la Real Sociedad en semifinales de la Copa del Rey. En LaLiga ha habido también momentos de zozobra en los que se llegó temer por el descenso. Pero los 35 puntos que lucen actualmente en su casillero son solo dos menos de los que tiene un Espanyol que tendría ahora mismo billete europeo, pues España ya sí le gana a Alemania de forma momentánea en la pelea por la plaza extra de Champions.

El incierto futuro de Valverde y las alternativas que ya suenan

Con tanto en juego, Ernesto Valverde, fiel a su discurso habitual, no suelta prenda cada vez que se le cuestiona por su incierto futuro, pues acaba contrato el próximo 30 de junio. De hecho, todo apunta a que no resolverá la duda hasta que finalice una campaña muy complicada tanto a nivel colectivo como en el plano individual, pues las críticas hacia su figura han sido más duras que nunca. Aunque desde Ibaigane tratarán de convencerlo para que continúe.

Al mismo tiempo, no obstante, ya han comenzado a sonar nombres de posibles relevos, siendo el que más gusta Andori Iraola, si bien el actual técnico del Bournemouth no parece por la labor de abandonar la Premier League. Además, también han salido a la palestra Iñigo Pérez o Eder Sarabia, dado su gran trabajo en Rayo Vallecano y Elche, respectivamente. Pero también se ha apuntado la opción de un entrenador extranjero, con experiencia en la Bundesliga alemana, y ha vuelto a sonar la vía del argentino Mauricio Pochettino.

Los argumentos de Endika Bordas para apostar por Bordalás

Ya la pasada campaña, además, antes de que el 'Txingurri' renovase por una campaña más, el club bilbaíno tanteó a Claudio Giráldez. Y ahora hay quien pone sobre la mesa un nombre a priori sorprendente: José Bordalás.

"Yo he jugado contra él y y dices, 'me cago en la mar, lo crujirías', pero si lo tuvieras de tu lado... Me parece un perfil de entrenador que podría encajar", ha comentado en Deportes Cope el ex jugador rojiblanco Endika Bordas, que comparó al actual entrenador del Getafe con jugadores de raza idolatrados por la afición del Athletic, como Raúl García.

El ex futbolista formado en Lezama, que llegó a disputar 17 partidos con el primer equipo entre 2003 y 2006, cree además que el estilo de fútbol intenso pregonado por el técnico alicantino, donde no se negocia el esfuerzo y se pide competir siempre, puede encajar perfectamente con los gustos de la afición rojiblanca. "El Athletic quiere un fútbol vertical, quiere un fútbol de llegar por fuera, de sacarte centros, de remates, de rechaces...", destacó, poniendo en valor el trabajo de Bordalás también en el Valencia.

Defiende la temporada de Valverde

Pese a todo, el de Bermeo también rompió una lanza en favor de Valverde al asegurar que no cree que la temporada esté siendo tan mala como piensa parte de la afición, pues considera que se ha dado la cara en todas las competiciones pese a la dificultad extra que supone tener un mercado tan restringido. "Hay que tener un poquito de golpe de realidad. Nos pegamos de golpes en el pecho con la filosofía que tenemos, pero luego no somos conscientes de lo que te puede conllevar esa filosofía", afirmó.

Los elogios a sus paisanos: Jauregizar y Unai Gómez

Por otro lado, Endika Bordas también tuvo palabras de elogio para sus dos paisanos que componen actualmente la plantilla rojiblanca, "dos aviones" en su opinión. Así, de Jauregizar destacó que está haciendo un "temporadón", mientras que de Unai Gómez puso en valor su polivalencia, lo que hará que "el entrenador esté encantado".