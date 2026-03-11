Mallorca, Girona, Athletic, Alavés, Osasuna y Levante ya conocen sus sanciones

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) ya se ha pronunciado sobre todas las sanciones de la última jornada, desestimando las alegaciones del conjunto balear y, además, abriendo un expediente por los incidentes ocurridos en el Getafe-Betis

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) impuso dos partidos de sanción al jugador del Mallorca Jan Virgili, por producirse de manera violenta al margen del juego, y uno al del Levante Jon Ander Olasagasti y al del Osasuna Raúl García, en ambos casos por actitud violenta con ocasión del juego.

Disciplina desestimó las alegaciones del Mallorca, que alegó en defensa de Jan Virgili que la infracción imputada a este frente a Osasuna no existe; que la conducta descrita en el acta no se corresponde con la realidad y que se trató de un lance del juego ordinario y no un supuesto de uso de fuerza excesiva.

Para el Comité, las imágenes aportadas no permiten apreciar de forma inequívoca que no exista la conducta descrita en el acta y que tras reconocer el club alegante la existencia del contacto entre los dos jugadores no puede sustituir el criterio del colegiado en la apreciación de si concurre o no la infracción sancionada, o un uso de fuerza excesiva.

Tras la disputa de la jornada 27 de LaLiga EA Sports se perderán la próxima por doble amonestación y consiguiente expulsión los jugadores del Alavés Jon Pacheco y Ander Guevara y por acumulación de amonestaciones Alejandro Rego (Athletic Club), Adrián De La Fuente (Levante), Vitor Reis (Girona) y Rubén García (Osasuna).

Mastantuono, también castigado

El argentino Franco Mastantuono, jugador del Real Madrid, fue sancionado con dos encuentros de suspensión por el Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) tras ser expulsado "por actitudes de menosprecio o desconsideración hacia el árbitro" en el encuentro ante el Getafe y, tras perderse el duelo frente al Celta en Balaídos, ahora terminará de cumplir su castigo frente al Elche en el Santiago Bernabéu. Por contra, Álvaro Carreras y Dean Huijsen sí podrán estar al haber cumplido ya con su sanción por acumulación de amonestaciones.

Al igual que estos dos madridistas, Víctor Parada (Alavés), Charles Pickel (Espanyol), Adrián Liso (Getafe), Pablo Ibáñez (Alavés), Edu Expósito (Espanyol) y Gabriel Suazo (Sevilla) también podrán ser alineados esta jornada tras haber saldado ya cuentas con el Comité la pasada jornada liguera.

Expediente abierto por el Getafe-Betis

Por otro lado, el Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) decidió abrir un expediente extraordinario por los altercados ocurridos en el campo del Getafe durante el partido de la última jornada de Liga ante el Betis entre aficionados de ambos clubes y la intervención de la Polcía.Tras lo reflejado en el acta del encuentro en el apartado de público y recibidas las alegaciones del Getafe, Disciplina confirmó este miércoles la incoación de un expediente extraordinario a fin de esclarecer lo sucedido y determinar, en su caso, las responsabilidades disciplinarias que pudieran derivarse.

El acta del encuentro, que acabó con victoria local (2-0), reseñó que en el minuto 6 de partido, un grupo de aficionados locales situados en el Fondo Sur Bajo abandonó sus localidades y se dirigió hacia la zona ocupada por aficionados visitantes con la intención de enfrentarse a ellos y el duelo estuvo detenido unos cinco minutos.

"Ante esta situación, fue necesaria la intervención de la Policía Nacional y el árbitro procedió a detener el encuentro durante unos 5 minutos tras activar la primera fase del protocolo contra la violencia", añadió el colegiado extremeño Hernández Maeso en el acta del partido jugado el pasado domingo día 8.