Javi Rodríguez: "Sabemos el jugador que es Endrick, es eléctrico, rápido e intentaremos que no corra y tenerlo vigilado"

El futbolista del Celta de Vigo afronta con confianza el duelo ante Endrick, estrella del Olympique de Lyon

El Celta de Vigo se medirá el jueves en la Europa League al Olympique de Lyon en un duelo que la afición de Balaídos espera con especial ilusión. El torneo europeo se ha convertido en un sueño para el conjunto celeste que tendrá que medirse en octavos de final a uno de los candidatos al título. Los franceses llegan en un buen estado de forma y con el refuerzo de Endrick, que ha caído de pie en el equipo galo. Javi Rodríguez, defensor del Celta, conoce los movimientos del brasileño al que tratará de frenar sobre el césped del conjunto gallego.

Javi Rodríguez sobre enfrentarse a Endrick

"Sí, bueno, jugar ya la Europa league es un sueño, pero medirme a esos jugadores lo afronto con muchas ganas. Si nos enfrentamos a esos jugadores es que estamos haciendo las cosas bien, no solo yo, sino el club. Sabemos el jugador que es Endrick, es eléctrico, rápido e intentaremos que no corra y tenerlo vigilado. Que no tenga su mejor día".

Los enfrentamientos ante Lyon y Real Betis

"Primero centrándonos en el partido de mañana, el del domingo queda bastante lejos de momento. Veo al vestuario con muchas ganas de que llegue el partido y con ganas de salir a jugar".

La última vez en la Europa League del Celta

"La última que viví fue contra el Manchester y la viví desde la grada. Ver a esos jugadores que tenía el United... como un niño estaba flipando en la grada y verme ahora en el campo es un orgullo para mí".

La relación en el vestuario con Carreira, Mingueza y Javi Rueda

"Ahora mismo si te tuviese que decir alguno, igual Rueda por haber jugado con él en el filial. Muchas veces también hablo con Carreira que casi nunca nos toca juntos, pero también con Mingueza. Con cualquiera de los tres estoy cómodo".

Javi Rodríguez manda ánimos a Miguel Román

"Quería mandarle un mensaje de apoyo que seguramente no sean momentos muy fáciles para él ahora mismo. Una pena perderlo, porque además de compañero, es amigo nuestro. Seguro que volverá más fuerte", aseguraba el central del Celta sobre su compañero. Miguel Román se perderá lo que resta de temporada después de que la radiografía que le hicieron este martes los servicios médicos del Celta revelara que sufre “una fractura en la base del quinto metatarsiano” del pie izquierdo. El canterano, una de las sensaciones del equipo de Claudio Giráldez, se lesionó durante el entrenamiento de este martes en la ciudad deportiva Afouteza, penúltimo antes del duelo europeo de ida de los octavos de final de la Europa League contra el Olympique de Lyon en Balaídos.