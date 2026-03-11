El doble objetivo del Celta de Vigo en las negociaciones con Starfelt

El club gallego es optimista de cara a la renovación del central sueco. Además de querer asegurarse la continuidad de un jugador importante, en Balaídos son conscientes de que tenerlo atado más allá de 2027 les daría mayor fuerza a la hora de tratar un posible traspaso en verano

El Celta de Vigo tiene mucho trabajo por delante en materia de renovaciones, pues a final de temporada acaban sus contratos piezas importantes como Iago Aspas, Marcos Alonso u Óscar Mingueza. Desde el club gallego se trabaja desde hace tiempo en todos estos casos, cada uno con sus particularidades, pero tampoco se deja de lado la situación de Claudio Giráldez, confiando en su continuidad pese al interés de otros clubes, y se han dado también los primeros pasos para atar a jugadores cuya vinculación finalizan en 2027, como son Pablo Durán o Carl Starfelt.

Los números de Starfelt en el Celta de Vigo

En el caso del central sueco, que cumple su tercera temporada en el conjunto celeste, no hay duda de que es un futbolista muy del gusto del entrenador pontevedrés. En la presente campaña, que la arrancó con problemas físicos, supera ya los 2.100 minutos de juego repartidos en 28 encuentros entre todas las competiciones, en los que ha sumado además un gol, actuando en muchas ocasiones como capitán.

"Buena predisposición"

El plan es poder ampliar su contrato para que siga siendo un pilar en el eje de la zaga. "Hay buena predisposición de ambas partes", anunció ya semanas atrás el director deportivo, Marco Garcés. Aunque en Balaídos, más allá del optimismo reinante al respecto, son conscientes al mismo tiempo de que Starfelt tiene un importante cartel en el extranjero.

Con mercado en el extranjero

Ya el pasado verano hubo clubes interesados en su fichaje. El Como italiano, dirigido por Cesc Fàbregas, llegó a presentar una oferta de 8 millones de euros. Pero la entidad presidida por Marián Mouriño se mostró firme al valorar al defensor por encima de los 10 millones, con lo que no se llegó al acuerdo. Además, tampoco el escandinavo apretó para salir, sino todo lo contrario.

"Hubo conversaciones, pero yo estoy jugando en una de las mejores ligas y esta temporada también en la Europa League. Es un gran privilegio para mí estar en el Celta. Cuando llega una oferta debes valorar diferentes aspectos y yo siempre he dicho que aquí estoy muy feliz”, afirmó con posterioridad en una entrevista en el diario As.

La renovación para fortalecerse ante una venta

Pero ninguna de las partes descarta que en el próximo mercado puedan aparecer nuevos pretendientes. Y para poder negociar con mayor fuerza, el Celta de Vigo necesita tener atado a Starfelt más allá de la siguiente temporada. De lo contrario, su posición se debilitaría ante posibles 'novias' que pudieran amenazar con llevárselo gratis dentro de solo un año.

Así pues, las gestiones para renovar al internacional sueco tienen una doble vertiente, como apunta Nòs Diario. Así, la idea es intensificar las negociaciones en estos meses, después de una primera respuesta positiva por parte del central, por si en verano fuese necesario traspasarlo, pues no hay que olvidar que ya está presupuestado ingresar 32 millones en ventas antes del cierre del ejercicio.

En cualquier caso, lo que nadie desea en Vigo es que acabe marchándose libre. Después de pagar 5 millones de euros al Celtic de Glasgow por su fichaje en 2023, el próximo verano, cuando ya tendrá 31 años, puede presentarse como la última gran oportunidad para hacer caja.