La lista de convocados del Celta para medirse al Lyon en la ida de los octavos de final de la Europa League

Claudio Giráldez ha citado a todos los hombres disponibles, un total de 25, siendo la única baja la del lesionado Miguel Román y con la novedad del ya recuperado Pablo Durán

El Celta de Vigo afronta este jueves el primero de los dos duelos de octavos de final de la Europa League que le enfrentará a uno de los candidatos al título, el Olympique de Lyon. El propio técnico del Celta, Claudio Giráldez, no ha dudado en trasladar el cartel de favorito al conjunto galo, por potencial y jugadores, aunque eso no quita el hecho de que vayan a competir la eliminatoria hasta el último minuto para intentar meterse entre los ocho mejores de la competición.

Balaídos acoge la primera cita este jueves y el Celta tiene como objetivo llevar la eliminatoria con ventaja a Lyon, para lo que tan sólo tiene a un lesionado, Miguel Román. El centrocampista se perderá lo que resta de temporada después de que la radiografía que le hicieron este martes los servicios médicos del Celta revelara que sufre "una fractura en la base del quinto metatarsiano" del izquierdo.

Pablo Durán vuelve a la lista de convocados

Por el contrario, Giráldez recupera a Pablo Durán, que ha recibido el alta médica y ya completó sin molestias los últimos dos entrenamientos después de superar el esguince en el ligamento interno de la rodilla izquierda que sufrió durante el partido contra el Mallorca del pasado 22 de febrero.

Así, la lista de convocados del Celta para medirse al Olympique de Lyon está formada por: Iván Villar, Andrei Radu, Marc Vidal, Carl Starfetl, Óscar Mingueza, Joseph Aidoo, Sergio Carreira, Manu Fernández, Álvaro Núñez, Javi Rueda, Marcos Alonso, Mihailo Ristic, Carlos Domínguez, Javi Rodríguez, Ilaix Moriba, Matías Vecino, Hugo Sotelo, Fer López, Borja Iglesias, Ferran Jutglà, Iago Aspas, Pablo Durán, Williot Swedberg, Hugo Álvarez y Jones El-Abdellaoui.

Las dudas de Giráldez para el once titular

La medular ofrece dudas al técnico del Celta tras la lesión de Miguel Román. Lo más probable es que el de Porriño apueste por la veteranía y experiencia de un hombre como Matías Vecino. La otra duda está en el carril derecho. Giráldez tiene que elegir entre el físico de Javi Rueda y la calidad del internacional Óscar Mingueza, junto a Aspas el futbolista más desequilibrante en la construcción del juego celeste.

La tercera duda está en quién será el tercer ocupante del ataque junto a Iago Aspas y Borja Iglesias. Williot Swedberg y Hugo Álvarez son los candidatos. El sueco ya fue decisivo en el partido de vuelta ante el PAOK, por lo que podría partir con ventaja este jueves.